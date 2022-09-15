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T妹被盜帳號徵女婿　父親曝「遺產夠你們下半輩子躺平」

▲T妹粉專出現「徵女婿啟事」。（圖／翻攝自T妹臉書）
▲T妹粉專出現「徵女婿啟事」。（圖／翻攝自T妹臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-15 14:08:182022-09-15 14:14:01

網路紅人張楉扉（T妹）身材火辣、作風大膽，言行舉止游走尺度邊緣，不過她堅持做自己，也成功餵養一票死忠粉絲，未婚產子的她，獨力扶養兒子「T寶」。昨（14日）下午，T妹臉書、IG帳號疑似被父親登入發文「徵女婿」，不僅要傳送女兒的私密照，還保證：「我的遺產就夠你們下半輩子躺平了！」

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▲T妹粉專被檢舉讓她相當生氣。（圖 / T妹IG）
▲▼T妹言行直率，常公開評論時事。（圖／翻攝自T妹臉書）
▲T妹分享「正規包養行情價」。（圖／Tiffany T妹臉書）
▲▼T妹言行直率，常公開評論時事。（圖／翻攝自T妹臉書）
自稱T妹父親表示：「只要誰願意做我的女婿，我很樂意傳她的私密照給你，她媽媽年輕時19腰魔鬼身材，叫聲很悅耳，這種基因我品質保證。」他說，女兒最近又在澳洲偷偷買了兩間房產，「不只如此，光我的遺產就夠你們下半輩子躺平了！唯一感慨至今沒有人娶我的女兒。」

▲疑似T妹父親替女兒徵老公。（圖／翻攝自T妹臉書）
▲疑似T妹父親替女兒徵老公。（圖／翻攝自T妹臉書）
T妹父親強調，自己不在乎女兒老公的職業、收入，結婚也不用聘金，「堅持反對賣女兒的概念，我們家夠有錢不稀罕」，更說外貌條件不拘，禿頭、早洩沒關係，反正女兒已經有兒子，最後說：「我比較在乎的是...我的女婿在哪裡？」隨文附上T妹激凸照片。

▲疑似T妹父親分享女兒身材照。（圖／翻攝自T妹臉書）
▲疑似T妹父親分享女兒身材照。（圖／翻攝自T妹臉書）
貼文一發布，網友議論紛紛，多數人質疑真實性，「到底業績壓力有多重」、「看看就好，先保命」、「話題成功，恭喜你，連我都忍不住把它看完了」、「我覺得我去睡覺比較實在」、「我想一下，再回覆你」，還有人歪樓問：「那個...結果會不會有人想認識T媽啊？」（編輯：楊穎軒）


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