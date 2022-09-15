T妹被盜帳號徵女婿 父親曝「遺產夠你們下半輩子躺平」
網路紅人張楉扉（T妹）身材火辣、作風大膽，言行舉止游走尺度邊緣，不過她堅持做自己，也成功餵養一票死忠粉絲，未婚產子的她，獨力扶養兒子「T寶」。昨（14日）下午，T妹臉書、IG帳號疑似被父親登入發文「徵女婿」，不僅要傳送女兒的私密照，還保證：「我的遺產就夠你們下半輩子躺平了！」
自稱T妹父親表示：「只要誰願意做我的女婿，我很樂意傳她的私密照給你，她媽媽年輕時19腰魔鬼身材，叫聲很悅耳，這種基因我品質保證。」他說，女兒最近又在澳洲偷偷買了兩間房產，「不只如此，光我的遺產就夠你們下半輩子躺平了！唯一感慨至今沒有人娶我的女兒。」
T妹父親強調，自己不在乎女兒老公的職業、收入，結婚也不用聘金，「堅持反對賣女兒的概念，我們家夠有錢不稀罕」，更說外貌條件不拘，禿頭、早洩沒關係，反正女兒已經有兒子，最後說：「我比較在乎的是...我的女婿在哪裡？」隨文附上T妹激凸照片。
貼文一發布，網友議論紛紛，多數人質疑真實性，「到底業績壓力有多重」、「看看就好，先保命」、「話題成功，恭喜你，連我都忍不住把它看完了」、「我覺得我去睡覺比較實在」、「我想一下，再回覆你」，還有人歪樓問：「那個...結果會不會有人想認識T媽啊？」（編輯：楊穎軒）