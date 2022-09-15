柯文哲稱「抗中保台」喊口號　林飛帆：只為掩蓋求和主張

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林飛帆說，保台是不是一定要抗中？其實不用在文字遊戲上爭辯，因為問題的本質是，中共對台軍事威脅加劇，加大經濟脅迫、外交施壓、加速軍事侵略併吞的進程，片面破壞區域現狀，才會有保台的議題。
林飛帆表示，當今絕大多數世界民主國家都開始調整對中政策，把中國視為國際秩序和平穩定的威脅；同時，也把台灣當作民主以及區域和平穩定的堅實盟友。包括就在今天，美國參議院外交委員會也將攸關台灣重大的《台灣政策法》送出外委會。這部法案不僅將在4年內提供45億美元無償的對台軍事融資援助，也要加速軍備轉移台灣的進程，提升台灣防衛能力；同時這個法案也點名，針對升級侵略行動、破壞台海和平的中國官員予以制裁的權利。一旦後續程序完備，在美國國會通過，這將會是美國對台政策的巨幅改變。
林飛帆表示，台灣作為國際民主陣營的成員，特別還是受侵略威脅的一方，這幾年政府毫無猶豫地堅定深化與民主盟邦的實質合作，沒有在威權與民主陣營間左右搖擺，也因此獲得盟友肯定及信任；另外，政府自2016年以來啟動國防自主、國防改革的整備工作、提升國防預算，明年度預算甚至將增加13.9％；再者，民間社會也開啟民防和心防訓練與整備，讓一般民眾了解在侵略發生時民眾可以扮演的協防角色。
林飛帆表示，這些都是保台的具體作為，不用動輒將民間和政府努力的事情扭曲成「喊口號」來掩蓋自己的求和主張。