COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

柯文哲稱「抗中保台」喊口號　林飛帆：只為掩蓋求和主張

▲林飛帆表示，用動輒將民間和政府努力的事情扭曲成「喊口號」，進而掩蓋自己的求和主張。（圖／民進黨提供）
▲林飛帆表示，用動輒將民間和政府努力的事情扭曲成「喊口號」，進而掩蓋自己的求和主張。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-15 15:00:04

台北市長柯文哲日前數度表示「保台不需要抗中」，民進黨副秘書長林飛帆認為這樣的說法是「失敗主義」；不料，柯文哲今（15）日受訪時稱「我就最討厭那種每天喊口號，什麼事情都不做的」，引發論戰。林飛帆今日下午表示，保台是不是一定要抗中？其實不用在文字遊戲上爭辯，每個平民都可以擔負起保護國家的角色，這是抵抗中國侵略，保護台灣的「實質準備」；林也說，不用動輒將民間和政府努力的事情扭曲成「喊口號」，進而掩蓋自己的求和主張。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對柯文哲聲稱，「我就最討厭那種每天喊口號，什麼事情都不做的」，林飛帆說，保護國家不受侵犯從來就不只是軍人的事，每個平民都可以擔負起角色。這是抵抗中國侵略，保護台灣的「實質準備」；也是為什麼有一股特定的力量要竭盡所能抹黑、醜化的原因。

林飛帆說，保台是不是一定要抗中？其實不用在文字遊戲上爭辯，因為問題的本質是，中共對台軍事威脅加劇，加大經濟脅迫、外交施壓、加速軍事侵略併吞的進程，片面破壞區域現狀，才會有保台的議題。

林飛帆表示，當今絕大多數世界民主國家都開始調整對中政策，把中國視為國際秩序和平穩定的威脅；同時，也把台灣當作民主以及區域和平穩定的堅實盟友。包括就在今天，美國參議院外交委員會也將攸關台灣重大的《台灣政策法》送出外委會。這部法案不僅將在4年內提供45億美元無償的對台軍事融資援助，也要加速軍備轉移台灣的進程，提升台灣防衛能力；同時這個法案也點名，針對升級侵略行動、破壞台海和平的中國官員予以制裁的權利。一旦後續程序完備，在美國國會通過，這將會是美國對台政策的巨幅改變。

林飛帆表示，台灣作為國際民主陣營的成員，特別還是受侵略威脅的一方，這幾年政府毫無猶豫地堅定深化與民主盟邦的實質合作，沒有在威權與民主陣營間左右搖擺，也因此獲得盟友肯定及信任；另外，政府自2016年以來啟動國防自主、國防改革的整備工作、提升國防預算，明年度預算甚至將增加13.9％；再者，民間社會也開啟民防和心防訓練與整備，讓一般民眾了解在侵略發生時民眾可以扮演的協防角色。

林飛帆表示，這些都是保台的具體作為，不用動輒將民間和政府努力的事情扭曲成「喊口號」來掩蓋自己的求和主張。

獨／鄭運鵬要「運轉桃園」　林飛帆出任政策平台召集人

被中共列台獨份子 林飛帆：這是勳章、倍感光榮

投書華盛頓郵報　林飛帆：現在是自由世界保衛台灣的時刻

民進黨拚守桃園　陳水扁斷言：「昔日幕僚」鄭運鵬會勝選

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀