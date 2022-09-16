蘋果劇團親子園遊會　邁盟候選人邀全家同樂

蘋果劇團與透南風教育基金會將於明（17）日起，陸續在高雄市多個行政區合辦多場親子園遊會，並邀請議員簡煥宗、李柏毅、何權峰、邱俊憲，以及邁盟成員市議員候選人林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓、洪村銘共同舉辦。盼透過有趣的劇團演出，帶來場場藝文饗宴，更讓小朋友理解高雄的蛻變及成長的寓意。
國內知名蘋果劇團將帶來深受大小朋友喜愛的品格教養劇《愛道歉的小狐狸》，劇中描述住在動物森林裡的小狐狸總是在闖禍，卻只是把「對不起」三個字掛在嘴邊，接著立刻跑去闖下一個禍，導致動物們決定禁止小狐狸參加動物森林的任何活動，究竟小狐狸在經歷一切後能不能和森林裡的動物們好好相處呢？邀請大家到現場一探究竟！
除了戲劇演出外，演出中也有精采的小丑氣球秀及有趣的闖關遊戲，小朋友們可以透過遊戲來認識高雄，更有機會獲得精美小禮品，部分場次也特別安排美食攤車及飲食區，讓小朋友在玩樂之餘也可以享用美味的小點心。
親子園遊會將持續從9月17日週六起至10月29日週日為止，於每個周末的下午14時30分至17時10分止，陸續於高雄多個行政區熱鬧舉行。歡迎爸媽大手拉小手，帶著小朋友共襄盛舉，在活動中培養孩童藝文欣賞能力，並啟發孩童參與藝文活動的熱情！邀請您攜家帶眷一齊同樂！更多活動詳情請洽財團法人高雄市透南風教育基金會。