台灣味產地直送！TAIWAN PLUS生活節重返東京上野

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謝長廷致詞表示，台灣和日本因為新冠疫情的影響，現在還沒完全開放國境自由來往，但2國像親兄弟的關係，為防疫互助更顯患難見真情，也從不放棄任何推動台日交流的機會，台灣在國際局勢面臨許多挑戰，而日本總是支持台灣，協助台灣突破難關。而台灣的文總也持續克服萬難，將台灣最道地的文化送到日本各位面前。
江春男提到，文總2018年首次在上野公園舉辦TAIWAN PLUS生活節，想要每年都辦一次，沒想到在舉辦2屆後，就遇到新冠疫情、停辦3年，終於在今年舉辦第3屆，但這一次的生活節，是規模最大的一次，有台灣流行音樂、傳統藝術、文創設計等，共超過70組的台灣品牌與8組表演團體，讓大家體驗感受台灣活力。
古屋圭司在致詞時以台語說，「台灣有代誌、日本有代誌！」強調台日友好及命運與共的情誼。他感謝台灣在疫情期間贈送日本當時最欠缺的口罩，因此當台灣需要疫苗時，日本也突破中國阻礙，將疫苗贈台，這都是患難見真情的見證；下個月，他將帶領大約20位國會議員，祝賀台灣的國慶。
東京都知事小池百合子因出訪無法出席，但她透過致總統蔡英文的信件表示，她要向促成及參與本次活動的各位相關人員表示由衷的感謝與敬意，謹代表東京都期望能為與台灣共創更深厚且豐碩的友好關係，貢獻進一步的心力。
文總指出，今天早上11點開放民眾入場，10點多已有數千人在場外等候，開幕式尚未結束，市集各攤均已大排長龍，上一屆第一天約8到10萬人次參與，預估今年會超過10萬人次。
文總表示，開幕式活動吸引許多哈台族日本朋友熱情參與，不少民眾表示等了3年，總算能重新在東京看見豐富的台灣文化市集。也有曾參加過前2屆的日本朋友興奮表示，今年TAIWAN PLUS首次將文化和音樂融合在一起，有音樂、文化和美食，是能體驗「真正的台灣」的好機會。
文總今年TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節，9月17、18日在東京上野公園舉辦，匯集包括流行音樂、傳統藝術、文化展演、地方政府、文創設計與農業等產業，逾70組台灣品牌的團隊共同前進東京，由初耳 / hatsumimi團隊協助市集策展及對日宣傳協力。
參展攤位以食品最受歡迎，其中洪瑞珍三明治一入場就排滿人潮、在下午1點前就售罄，讓許多日本人大呼「残念」，蔥油餅、刈包、珍奶、豆花、蜷尾家冰淇淋都是人氣攤位；台灣小物、伴手禮店、夜市小遊戲也相當受歡迎。
參觀民眾除了喜愛台灣文化的日本人外，也有不少在日本台灣人，來到生活節一解鄉愁，林小姐說，因為疫情，已經3年沒回台灣了，相當想念家鄉味，這個活動與其他日本的台灣祭不同，是台灣既有品牌來到日本、原汁原味，一般台灣祭多是中國人舉辦，不那麼道地。
文總「FOUNTAIN新活水」雜誌、馬祖國際藝術島皆有擺攤，新活水7月號「101樣好吃到捨不得送人的台灣伴手禮」特別為了此次生活節，多印了英日文別冊；TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節此次邀請設計師方序中操刀，融入台灣元素並將「吉」定調為可愛招福貓，文總攤位舉辦紀念品抽獎活動，民眾可以獲得此次招福貓形象的紋身貼紙、徽章、口罩等。
另外，文總也與東京誠品生活日本橋合作，拓展包括座談及展覽的第2主場；並邀請高雄流行音樂中心製作「台灣自由式」演出，邀請樂團滅火器等8組創作人登台，唱出台灣自由社會孕育出的多元文化。