網球／地主球迷助威　中華隊剋港晉級

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吳東霖在第四點單打迎戰黃澤林，黃澤林在雙打賽事後接連登場出賽，體力明顯下滑，首盤僅在開賽第一局保住個人發球局，也讓吳東霖三度破發成功，連下六局，首盤吳東霖輕鬆以6-1收下。次盤吳東霖延續氣勢，展現火燙手感，在第2、8局破發成功，最終以6-1, 6-2直落二贏得比賽勝利，幫助中華隊取得晉級2023年世界一級升降賽的資格。
賽後總教練張孝雍坦言，由於本次在主場作戰，加上中華代表隊選手的排名較佳，難免會有壓力，他同時也肯定第三點雙打的表現，直言兩位選手在壓力中成長，對於往後參加職業賽和團體賽有很大的幫助。
許育修直言，地主球迷的加油聲成為兩人拼戰的動力，很高興自己和搭檔能頂住壓力，隨著比賽的進行越打越順。何承叡首度參加台維斯盃，初登場略顯緊張，確定奪勝後的情緒相當興奮與激動，他表示總教練和搭檔在第二盤持續鼓勵他，不僅幫他打了一劑定心針，同時也能發揮個人長處。
吳東霖目前單打世界排名185位，本次幫助中華隊拿下關鍵的兩場單打勝利。吳東霖賽後表示，台維斯盃對於個人是有意義的一項賽事，僅管必須放棄去年同週賽事的職業積分，仍會以台維斯盃作為優先選項。談到明年中華隊晉級2023年台維斯盃世界一級升降賽，吳東霖直言和隊友們都有共識，不僅目標幫助中華隊再創佳績，也希望能成為後輩學習的典範和楷模。