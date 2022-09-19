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孫生超辣女友畢業了！5年前素顏照流出　網抱頭：不可能

▲孫生的女友Ｗendy璇璇宣布畢業的好消息，更PO出5年前剛入行的素顏照片。（圖／翻攝自Ｗendy IG）
▲孫生的女友Ｗendy璇璇宣布畢業的好消息，更PO出5年前剛入行的素顏照片。（圖／翻攝自Ｗendy IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-09-19 16:30:402022-09-19 16:31:38

長腿辣妹網紅Ｗendy璇璇（林宛璇），不僅是T1職籃桃園雲豹的啦啦隊成員，更是YouTuber「反骨男孩」成員孫生的現任女友，也讓她的粉絲人數瞬間暴漲。今（19）日璇璇就宣布她正式從伊林娛樂畢業，更開心分享5年前剛入行的舊照，讓大家直呼「完全都沒變！」

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璇璇19日在IG上分享喜訊，「今天正式從伊林畢業啦！感謝公司這五年來的照顧～從0～有都是公司栽培我！這五年來也學習到了很多～希望未來的我會更好！」同時也附上5年前才剛踏入演藝圈的素顏舊照片。

可以看到5年前的璇璇，身穿白色素T，造型依舊維持長髮，頂著素顏的模樣，反倒給人一種青澀的呆萌感，與現今成熟又有女人味的姿態相比，除了手機畫質和妝容以外，幾乎都沒變過，更加證明璇璇是一位天然無加工的長腿女孩。

▲孫生的女友Ｗendy璇璇宣布畢業的好消息，更PO出5年前剛入行的素顏照片。（圖／翻攝自Ｗendy IG）
▲撇除手機畫質和妝容以外，璇璇臉型五官幾乎都沒變，是一位天然無加工的美女。（圖／翻攝自Ｗendy IG）
照片曝光後，大家紛紛留言表達驚訝，「特猛」、「5年前就這麼仙這麼美」、「五年前就這麼美了」、「素顏妝好讚」、「第二張好清純」、「這五年手機鏡頭進步真多」、「長大了」、「不可能，都沒變耶。」

事實上，璇璇自從和孫生交往後，就不斷被粉絲懷疑是否有整型？而她過去也特別PO出8、9年前的學生照片澄清，自己真的沒有整過型，「給大家看看8.9年前的我哈哈哈，真的不像嗎？我沒整型捏有像吧！」（編輯：詹鎰睿）

▲孫生的女友Ｗendy璇璇宣布畢業的好消息，更PO出5年前剛入行的素顏照片。（圖／翻攝自Ｗendy IG）
▲璇璇過去曾貼出學生時期的照片，澄清自己沒有整過型。（圖／翻攝自Ｗendy IG）

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