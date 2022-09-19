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國葬儀式結束！上百人齊聚西敏寺　淚送女王最後一程

▲英國女王伊莉莎白二世國葬於西敏寺舉行。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國女王伊莉莎白二世國葬於西敏寺舉行。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-09-19 19:58:492022-09-19 20:12:49

英國女王伊莉莎白二世於8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡（Balmoral Castle）與世長辭，英國在19日為其舉行國葬。伊莉沙白二世的靈柩於當地時間19日上午10時44分（台灣時間下午5時44分）移離停放的西敏廳，在皇家海軍護送之下，移靈至西敏寺（Westminster Abbey）。女王的國葬於當地時間上午11時（台灣時間下午6時）開始舉行，超過100位國家元首也齊聚，送女王走上最後一程。

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英國女王的靈柩移離西敏廳，被移上皇家海軍炮架車，在142名皇家海軍以及6名軍官的護送之下，抵達西敏寺，在途中有儀仗隊和皇家海軍陸戰隊等樂隊演奏。

隨著國葬儀式正式開始，女王靈柩進入西敏寺，緊跟在後的是王室成員，由新英王查爾斯三世帶頭，身邊是王后卡蜜拉，後方有手足安妮長公主、安德魯王子、愛德華王子，接著是威廉王儲及哈利王子等人，低頭跟著隊伍前進。還有外媒捕捉到，查爾斯三世在進入西敏寺時，似乎難掩悲傷，一度抬手擦拭眼淚，其他王室成員也都露出肅穆表情。

女王靈柩放置靈柩台後，國葬典禮在佈道儀式中正式開始，期間會場內唱出《The day thou gavest, Lord, is ended》，這首讚美詩由曾經在維多利亞女王1897年的登基鑽禧出現過。

國葬儀式由西敏寺主任牧師霍伊爾（David Hoyle）主持以及領禱。英國首相特拉斯（Liz Truss）在台上讀誦經文，包括約翰福音的「你們心裏不要憂愁；你們信神，也當信我。」（Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me）。

▲英國女王伊莉莎白二世靈柩移至西敏寺，首相特拉斯致詞。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國首相在英國女王伊莉莎白二世的國葬儀式上讀誦聖經。（圖／美聯社／達志影像）
坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）在儀式中佈道並致詞，表示世上沒有太多領袖像伊莉莎白二世般獲得洋溢的愛戴，並以女王在疫情期間的講話「我們會再見」作結。多個教會領袖包含約克大主教、西敏寺紅衣大主教、蘇格蘭教會領袖等人接連發言，並且感謝女王在生前智慧、勤奮和效勞。

儀式接近尾聲時，儀仗隊奏出18世紀軍事象徵悼念的號角後，全國為女王默哀2分鐘。現場一片寂靜後，西敏寺中奏起《天佑吾王》，全場出席者也一同合唱，之後又由女王御用吹笛手吹奏輓歌，結束國葬儀式。

▲國葬儀式結束後，女王靈柩在皇家海軍水手護送下移至威靈頓拱門，王室成員也緊跟在後。女王之後將會在聖喬治教堂舉行安葬儀式。（圖／美聯社／達志影像）
▲國葬儀式結束後，女王靈柩在皇家海軍水手護送下移至威靈頓拱門，王室成員也緊跟在後。女王之後將會在聖喬治教堂舉行安葬儀式。（圖／美聯社／達志影像）
在儀式結束之後，女王靈柩離開西敏寺，並在皇家海軍水手護送下移至威靈頓拱門（Wellington Arch），查爾斯三世和其他王室成員走在後頭，除此之外還包括抗疫醫護、加拿大皇家騎警等，也在隊伍之後。這期間在海德公園每分鐘將鳴禮槍一次，大笨鐘（Big Ben）也會每隔1分鐘敲鐘一次。

女王靈柩抵達威靈頓拱門後，會改由靈車運往溫莎堡，在聖喬治教堂舉行安葬儀式。


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