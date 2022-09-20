林襄被打屁股「要求男主持人再一次」 背後原因太敬業
「樂天尤物」林襄憑政治明星臉、160公分身高及32E、23、33暴力三圍竄紅，1年內推出兩本個人寫真集，上個月登上日本Playboy週刊，近來又出任節目《全明星運動會》第四季黃隊經理，即便爆出整型疑雲，人氣不降反升。她先前出外景玩遊戲，被男主人拿拖鞋打屁股，沒想到，竟要求對方「再（打）一次」，原因是自認效果不足，網友大讚女神很敬業。
林襄2021年上沈玉琳主持的《威廉沈歡樂送》，兩人到飯店泡溫泉，林襄換上連身泳衣示範洗澡的步驟，接著和沈玉琳一起浸在溫泉裡閒聊、玩遊戲，後來林襄醜一，懲罰是被沈玉琳拿拖鞋打屁股，林襄噘起臀部挨了一下，轉頭和沈玉琳對看，現場靜默3秒，沈玉琳噴笑，林襄有點尷尬，趕緊說：「再一次！再給我一次機會反應一下！」
原來林襄認為沒有表現出足夠的效果，沈玉琳哭笑不得，一旁工作人員稱讚林襄「很上進」，林襄不好意思地說：「我應該要叫的！」還要沈玉琳確實數到3再打下去，讓她知道何時要做出反應。
網友看完影片紛紛激讚：「這節目總是能讓人忘掉煩惱，果然是健康又優質」、「林襄真的好可愛喔！不做作，難怪受到那麼多人喜歡」、「林襄太全能了吧！身材好、外型美、有才藝、個性大方又聰明，會配合節目效果」、「這集太襄了，掌握流量密碼」、「看得出來她真的很認真想要有好表現，有這樣的心態肯定能成功」！（編輯：楊穎軒）