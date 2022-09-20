天花板遇震「骨牌式塌落」！柯佳嬿傻眼問：到底都誰蓋的
台東池上18日下午2點44分，發生芮氏規模6.8強震，造成部分地區的建築物、道路嚴重受損，其中桃園市八德運動中心5樓的羽球館天花板，也因地震造成塌落，影片曝光後讓人看得怵目驚心，引發外界關注工程細節，而藝人柯佳嬿也忍不住在社群平台發文：「那些體育館到底都是誰蓋的啊…」
桃園市八德國民運動中心啟用1年，日前才完成加設燈光設備後，17日小編在臉書上宣布啟用的好消息，沒想到18日發生芮氏規模6.8強震，桃園當時震度3級，就將羽球館天花板連同輕鋼架，瞬間像骨牌一樣散落地面，當下還有多位民眾正在球場上運動，嚇得趕緊逃跑；事後畫面曝光，也引起各界高度關注，就連國外媒體也跟著報導。藝人柯佳嬿昨（19）日就在社群平台上，以黑底白字在限時動態問：「那些體育館到底都是誰蓋的啊…」似乎對體育館發生天花板砸落一事感到不可思議。
桃園中壢區議員參選人林佳瑋就在臉書透露，八德運動中心與球場承包商為瑞助營造，經違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統和重大職業災害公開網查詢後，可以發現該公司從2015年起就有210次違反勞動法令、4次重大職災事故和199次違反職安法令。