2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

女星控遭家暴！「滿臉瘀青照」曝光　尪反擊爆她偷吃兄弟

▲徐莎朗（右）與老公互相指控。（圖／翻攝徐莎朗IG）
▲徐莎朗（右）與老公互相指控。（圖／翻攝徐莎朗IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-09-20 15:45:17

南韓女星徐莎朗（서사랑）在2015年時以女團「SUS4」成員出道，團體解散後單飛成為網紅，2019年與李政煥結婚，婚後兩人還一起上節目。沒想到近來徐莎朗在社群媒體上發文指控遭老公家暴，還曝光多張照片，男方則是發文反擊，提到太太與好友外遇，讓外界震驚不已。

我是廣告 請繼續往下閱讀
徐莎朗過去在節目中曾提到老公有憤怒調節障礙，有時候突然暴怒，經過專家指導後狀況有所好轉，而她在日前於IG貼出多張眼部與臉部瘀青、紅腫照片，提到老公因為她太晚回家，因此毆打她，把她推倒猛踩，更可怕的是，李政煥還把她拖進廁所剪掉她的頭髮，在孩子面前威脅「我要殺了妳」，恐怖行徑讓人毛骨悚然。

▲徐莎朗自爆被家暴。（圖／翻攝徐莎朗IG）
▲▼徐莎朗爆料遭老公家暴。（圖／翻攝徐莎朗IG）
▲徐莎朗自爆被家暴。（圖／翻攝徐莎朗IG）
 
爆料發出後，李政煥也在社群媒體上發文反擊，提到早在今年6月時，就向徐莎朗、外遇男提告，在官司過程中，發現太太早就在去年8月偷吃自己的好友，到汽車旅館開房還呼麻，他強調當時只有出言威脅，沒有動手打人，僅承認與太太爭吵後，為了阻攔太太去按鄰居家門鈴，拉了太太的頭髮，讓抱著孩子的太太跌倒，才有後續的肢體衝突。

事件鬧得沸沸揚揚，徐莎朗昨（19）日於IG發文表示，為了小孩決定透過法律途徑解決，對於家務事登上媒體版面造成社會問題，她感到抱歉，也表示不會再更新家務事相關貼文。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

《披荊斬棘》港台大咖男星齊聚！他人氣最高　淚談小虎隊

女星被地震嚇怕！準備好避難包　提醒「睡前必做1件事」

天團主唱爆偷吃23歲嫩妹！鹹濕對話曝　孩子名想跟小三同

天花板遇震「骨牌式塌落」！柯佳嬿傻眼問：到底都誰蓋的

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀