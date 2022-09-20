女星控遭家暴！「滿臉瘀青照」曝光　尪反擊爆她偷吃兄弟

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爆料發出後，李政煥也在社群媒體上發文反擊，提到早在今年6月時，就向徐莎朗、外遇男提告，在官司過程中，發現太太早就在去年8月偷吃自己的好友，到汽車旅館開房還呼麻，他強調當時只有出言威脅，沒有動手打人，僅承認與太太爭吵後，為了阻攔太太去按鄰居家門鈴，拉了太太的頭髮，讓抱著孩子的太太跌倒，才有後續的肢體衝突。
事件鬧得沸沸揚揚，徐莎朗昨（19）日於IG發文表示，為了小孩決定透過法律途徑解決，對於家務事登上媒體版面造成社會問題，她感到抱歉，也表示不會再更新家務事相關貼文。
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