田馥甄開唱超波折！感冒失聲 淚吐治病過程：每天扎60針
田馥甄演唱會一波三折，之前因為重感冒將演唱會延期，好不容易上周五、六順利開唱，又因為碰上這幾日台灣地震頻傳，忍痛把剩下的兩場演唱會取消。沉寂一天，田馥甄終於在今（20）日稍早於臉書發文談到心情。
田馥甄提到因為地震的關係，18日、19日的演唱會取消了，原本演唱會的最後一天早上被餘震震醒後，難過到坐在床邊心情低落痛哭，回台北的路上她的思緒複雜、悵然若失，「理智當然知道盡人事後，一切都是最好的安排，順應天意，眾人平安就是福。」她想起因感冒延期演唱會期間的委屈，為了恢復聲音，用盡各種方法，中、西醫各種藥方都吞，「希望迅速恢復體能補氣，每天將近六十針的針灸扎滿全身，每一天的每一針都是未知的酸、脹、電、痛、痲，總是邊哭邊扎針。晚上睡前想到明天又要針就哭，早上醒來想到等等起床又要針又哭。」
終於在上周總彩時，聲音順利恢復，田馥甄感謝的說：「感激所有醫療的幫助，讓我再度獲得唱歌的能力，彩排唱完《獨善其身》當時心裡真的想要雙膝跪下大哭一場，但我忍住了。」接著透露：「一心就是想要對上周被延期的朋友們負責，甚至想要加倍奉還，用歌聲致歉且致謝。卻還是無奈欠了兩場觀眾朋友，真的覺得傷心又抱歉。」
田馥甄想起日前地震太過劇烈，嚇壞場館團隊所有工作人員，眾人紛紛逃出高雄巨蛋，團隊基於安全考量，決定取消演出，「我很慶幸自己能為了保護大家的安全，無所畏懼地選擇取消演出。」最後她期待與大家下一次的相見，遺憾與無奈情溢於言辭。