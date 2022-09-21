特企／7E這款辣泡麵3大亮點 沒吃過別說你愛吃辣！
一提到泡麵，已飄香超過50年的統一麵絕對是台灣人心目中的首選，同時在網路上也時常引發網友的廣泛討論，除了經典的肉燥口味外，其他幾款風味也都有各自的擁護者，然近幾年網友常提問，統一麵為何沒有辣口味推出？畢竟在這年頭辣正流行！而身為泡麵龍頭–統一麵聽進市場聲音，特地數次前往川蜀當地取經，回來後用心打造符合新世代口味需求，建立統一麵新標竿 建立國民麵館系列–統一麵小時光麵館，前後鑽研時間長達3年！首發是以辣口味+增量大片蔬菜+非油炸麵，全面打造一碗精緻的辣麵，全面顛覆傳統泡麵形象。若愛吃辣的新世代還沒體驗過，那就落伍了！
「統一麵小時光麵館系列」預計9/21首發於7E上市，此款與一般辣泡麵最大不同點，在於麵條+調味+配件三大特點。調味：不以粗暴濃厚的辣感做出發，反倒細細琢磨每一種辣感的細緻度，讓辣不再是負擔，而是一種自我犒賞抒發的享受，開發團隊特定去川蜀取經及歷經3年鑽研的成果，是以三醬（黃豆瓣醬、芝麻醬、花生醬）兩辣（刀口紅油、子彈椒）的川蜀工藝調味，打造出一道輕靈優雅的辣感味型。麵身：是以獨家非油炸技術，結合模擬九段手工製麵「搓、揉、捏、擠、拉、甩、扯、拖、彈」手法，呈現如現做般的口感，泡起來不會過於軟爛，吃得出麵條Q彈。配件包：附有增量75%大片蔬菜（增量75%大片蔬菜係與來一客韓式泡菜相比）+花生角包，讓你每一口都吃的到蔬菜的青脆感及帶有花生香氣的湯頭！
這款統一麵小時光麵館系列，重新建立辣味生活麵的標準，辣味千百種，每一種辣都代表當下的不同心情，尤其對於80、90後年輕消費者吃辣正流行，面對高生活壓力+高消費的時代，吃辣儼然已是一種自我抒發及療癒的生活體現，故統一麵小時光麵館 鑽研每款辣的細緻度，首發推出這款輕靈優雅的花椒擔擔麵，第一口溫馴低調的麻醉你的心情，再一口讓你不得不上癮！想要來一碗精緻的辣麵？就在小時光麵館 9/21全台7E首發上市！