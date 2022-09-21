玉里超商被震垮！7-11「感謝救災」：免費提供咖啡、餐食
9月18日下午2點44分，台東池上發生規模6.8強震，造成花蓮玉里鎮一處三層樓建物全棟倒塌，位於一樓正是7-11花蓮玉明門市，當時一度造成民眾受困，幸好最後4人全數救出且未造成重大傷亡。7-ELEVEN為了感謝花蓮消防隊、軍警救災，免費提供現場人員暖心的咖啡與餐食。台灣LG也宣布，針對花東地區受災民眾，免費提供大型家電到府檢修服務。
918強震憾全台，7-ELEVEN花蓮玉明門市全倒塌，內部立刻成立危機應變小組，協助災區加盟主善後事宜。為了感謝花蓮消防隊、軍警人員，7-ELEVEN也暖心提供免費的麵包、咖啡、水等物資，慰勞辛苦清理倒塌建築的第一線人員。今（21）日適逢921國家防災日，花蓮縣消防局在花蓮縣立體育館及國福運動園區舉行演習防災演練，7-ELEVEN也準備近千組泡麵、麵包、能量飲等補給品，送至演習現場支持防災行動。
近日花東地區地震不斷、陸續傳出災情，導致部分居民家中的3C、家電用品也受到損害。台灣LG電子宣布，為了協助花東地區受災民眾修復家園，即日起至10月15日前，提供受災民眾大型家電安排到府服務檢修「工資免費」，另享零件9折優惠；而經工程師現場判定因遭受地震災害損傷以至無法修復或不維修的家電，將提供LG商城專屬優惠序號，享全系列商品8.5折優惠。