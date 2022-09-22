廖老大爆紅半年就引退！網路生涯「戰績、爭議」一次全看
「賽車教父」廖老大昨（21）晚在臉書宣告，未來將不再進行直播，永遠退出網路圈，《NOWnews今日新聞》也逐一列出廖老大短短半年從網路爆紅又急流勇退的重大事蹟。
「賽車教父」廖老大今年4月與中國網紅「傑尼龜」網路隔空交火，最終廖老大打造出「打龜號」，400公尺直線加速先是跑出8.72秒打敗傑尼龜；後續又在私人場地跑出8.59秒佳績，一舉刷新亞洲紀錄，證明「台灣有快車」。
一段時間後，廖老大開始了網路直播，有話直說的風格，每每吸引大量粉絲觀看，更時常義賣商品，捐助飼料幫助浪犬。
廖老大也在5月時於直播中提到「館長、連千毅、丟丟妹都沒我紅」，更與丟丟妹隔空鬥嘴，廖老大笑稱「(丟丟妹)長得不是很好看，但很敢穿」，而丟丟妹則自豪反駁「沒眼光！我紅4年了，你才紅1年」。
到了5月底，廖老大開始跨足手搖飲界，開始經營品牌「阿娘喂！ 廖老大 茶坊連鎖」，更創業界先驅開出「加盟金36萬元就可加盟」，瞬間吸引5百多位加盟主爭相簽約。
不料到了8月時，因為加盟店迅速增加，導致有部分顧客開始抱怨飲料品質，廖老大本人更曾到各處加盟店巡視，還點名過3間店家痛批「難喝」，後續也引發一波退出加盟潮，廖老大退回一百多間店家的加盟金，總價值一億四千萬，原本預計全台將開設513家分店，最終剩下120位加盟店。
9月初時，廖老大突然在直播中批評「上健身房是假高尚裝上流 」、「月入10萬都沒有，還去健身房」，引來靠健身業起家的網紅館長不滿，雙方隔空交火多日，最終廖老大也致歉「我覺得我這樣很沒水準，一個直播主臭幹譙真的很沒禮貌」。而館長態度也放軟回「我也有錯的地方，至少我算是你的晚輩，你在社會也算是一個知名人物，我跟你吵架就不對了，但我的個性就是這樣子，就當做我們鬥鬥嘴」。
9月21日晚間，廖老大在臉書發出「感謝粉絲們一路來的支持」影片，宣布從此刻起自己正式退出網路，不再做直播，首先很感謝這幾個月的支持；自己曾說過做直播是為了幫助浪浪，捐助飼料給牠們，感謝粉絲的支持，「先前我們已經捐出去6、7百萬的飼料，但最近直播義賣商品很明顯已經賣不動，所以我決定要回復我原來的生活，不再出來當直播主，感謝粉絲一路來的支持」。（編輯：潘毅）