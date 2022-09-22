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廖老大爆紅半年就引退！網路生涯「戰績、爭議」一次全看

▲廖老大成功打龜後爆紅，卻未料在半年後就宣布從網路引退。（圖／翻攝「賽車教父」廖老大臉書）
▲廖老大成功打龜後爆紅，卻未料在半年後就宣布從網路引退。（圖／翻攝「賽車教父」廖老大臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-09-22 11:56:292022-09-22 12:01:06

「賽車教父」廖老大昨（21）晚在臉書宣告，未來將不再進行直播，永遠退出網路圈，《NOWnews今日新聞》也逐一列出廖老大短短半年從網路爆紅又急流勇退的重大事蹟。

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  • 『打龜爆紅』
「賽車教父」廖老大今年4月與中國網紅「傑尼龜」網路隔空交火，最終廖老大打造出「打龜號」，400公尺直線加速先是跑出8.72秒打敗傑尼龜；後續又在私人場地跑出8.59秒佳績，一舉刷新亞洲紀錄，證明「台灣有快車」。

▲為了與中國網紅杰尼龜賽車，「賽車教父」廖老大今（17）日帶著「打龜號」前往溪州試車。（圖／翻攝自溪洲鄉長江淑芬臉書）
▲「打龜號」的400公尺直線加速刷新亞洲紀錄。（圖／翻攝自溪洲鄉長江淑芬臉書）
  • 『直播生涯展開』
一段時間後，廖老大開始了網路直播，有話直說的風格，每每吸引大量粉絲觀看，更時常義賣商品，捐助飼料幫助浪犬。

廖老大也在5月時於直播中提到「館長、連千毅、丟丟妹都沒我紅」，更與丟丟妹隔空鬥嘴，廖老大笑稱「(丟丟妹)長得不是很好看，但很敢穿」，而丟丟妹則自豪反駁「沒眼光！我紅4年了，你才紅1年」。

▲廖老大事蹟。（圖／《NOWnews今日新聞》製）
▲廖老大網路爆紅後各項事蹟。（圖／《NOWnews今日新聞》製）
  • 『經營手搖杯品牌』
到了5月底，廖老大開始跨足手搖飲界，開始經營品牌「阿娘喂！ 廖老大 茶坊連鎖」，更創業界先驅開出「加盟金36萬元就可加盟」，瞬間吸引5百多位加盟主爭相簽約。

不料到了8月時，因為加盟店迅速增加，導致有部分顧客開始抱怨飲料品質，廖老大本人更曾到各處加盟店巡視，還點名過3間店家痛批「難喝」，後續也引發一波退出加盟潮，廖老大退回一百多間店家的加盟金，總價值一億四千萬，原本預計全台將開設513家分店，最終剩下120位加盟店。

▲廖老大飲料店夯爆，今日公開加盟規定，網友見金額狂讚：「太佛！」（圖／Facebook：賽車教父-廖老大）
▲廖老大飲料店剛開幕時人潮眾多，未料後續加盟店擴展速度太快，部分店家遭顧客抱怨品質問題。（圖／Facebook：賽車教父-廖老大）
  • 『健身房文化之爭』
9月初時，廖老大突然在直播中批評「上健身房是假高尚裝上流 」、「月入10萬都沒有，還去健身房」，引來靠健身業起家的網紅館長不滿，雙方隔空交火多日，最終廖老大也致歉「我覺得我這樣很沒水準，一個直播主臭幹譙真的很沒禮貌」。而館長態度也放軟回「我也有錯的地方，至少我算是你的晚輩，你在社會也算是一個知名人物，我跟你吵架就不對了，但我的個性就是這樣子，就當做我們鬥鬥嘴」。

▲廖老大嗆健身房假文化惹怒館長，雙方隔空互槓，讓陳沂笑翻「中老年8+9吵架大概就是這個樣子」。（圖／館長、加油-賽車教父廖老大YouTube）
▲廖老大嗆健身房假文化惹怒館長，隔空互火多次，最終雙方也放下身段相互致歉。（圖／館長、加油-賽車教父廖老大YouTube）
  • 『永遠退出網路』
9月21日晚間，廖老大在臉書發出「感謝粉絲們一路來的支持」影片，宣布從此刻起自己正式退出網路，不再做直播，首先很感謝這幾個月的支持；自己曾說過做直播是為了幫助浪浪，捐助飼料給牠們，感謝粉絲的支持，「先前我們已經捐出去6、7百萬的飼料，但最近直播義賣商品很明顯已經賣不動，所以我決定要回復我原來的生活，不再出來當直播主，感謝粉絲一路來的支持」。（編輯：潘毅）

▲「賽車教父」廖老大昨（21）晚在臉書宣布永遠退出網路，未來將不再進行直播。（圖／翻攝「賽車教父」廖老大）
▲「賽車教父」廖老大昨（21）晚在臉書宣布永遠退出網路，未來將不再進行直播。（圖／翻攝「賽車教父」廖老大）

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