「秋分」清晨僅16.1度！雙颱將於今生成 晚起北部炸雨彈
今天（24日）是24節氣中的「秋分」，表示秋天過了一半，從秋分起白天將縮短，夜晚將變長；而中央氣象表示，今天（23日）臺灣各地白天大多為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，晚起至明天（24日）受東北風影響，北部、東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，明日基隆北海岸、東北部地區及大 臺北山區有局部大雨發生的機率。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今天(23日)凌晨3：50衛星雲圖顯示，日本南方及呂宋島東方海面分別有「熱帶低壓」存在，至於哪一個會先發展成「塔拉斯」？仍需觀察。最新(23日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」指出，日本南方海面的「熱帶低壓」今天(23日)將發展成「輕颱」，向北北西轉東北大迴轉、撲向日本本州南部沿海，明天(24日)襲日並逐漸減弱、變性。
另一「熱帶低壓」在呂宋島東方海面，今日亦將發展成「輕颱」，偏西移動，將通過呂宋島，進入南海；其外圍水氣對台稍有影響。此外，未來一週在「季風環流」內，還會有其他熱帶系統發展，模式模擬變動性也很大。
吳德榮說明，最新(22日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日水氣少，各地晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，早晚偏涼，日夜溫差大。溫度方面，今晨因晴空「輻射冷卻」桃園大溪區已降至16.1度，其他各地區平地最低氣溫，台中大埔區為19.5度，台南白河區21.5度，花蓮壽豐鄉18.6度。
明天(24日)早晨起、下週(25)日東北風及颱風外圍的水氣影響，北部、東半部降雨漸趨明顯，北部山區、東北部有較大雨勢，應注意；中南部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨；北台濕涼，中南部白天熱、早晚涼。
而下週一至週四(26至29日)水氣漸減少，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫陣雨；白天高溫回升至34、35度左右。（編輯：陳苾暐）