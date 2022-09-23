陳時中並肩林佳龍 開幕式乾等黃珊珊遲到、寒暄10分鐘
雲享2022台北國際連鎖加盟大展秋季展今（23）日於世貿一館舉行開幕儀式，表定10時的開幕儀式，民進黨台北市長參選人陳時中、民進黨新北市長參選人林佳龍都陸續到場，惟典禮一直未開始，經記者詢問現場工作人員，是因為無黨籍台北市長參選人黃珊珊在「巡場」，致儀式延誤；最終黃珊珊進到開幕會場後，又與在場人士聊天數分鐘，眾人也跟著「乾等」，最終黃珊珊入座後，典禮總算在延遲10分鐘後正式開始。
雲享2022台北國際連鎖加盟大展秋季展今（23）日於世貿一館舉行開幕儀式，由於選舉將至，包含陳時中、林佳龍、黃珊珊等首長參選人都到場，也讓現場有濃濃的政治味。陳時中到場後先進行媒體聯訪，隨後並提前進到會場入座，林佳龍也於稍晚準時抵達，陳、林2人互動熱絡，並一同與總統府國策顧問洪團樟、社團法人台灣連鎖加盟促進協會監事會召集人許倉賓等人交換意見。
眼看已到開幕式表定開始的時間10時，但儀式並未正式開始，引發討論。經記者詢問，現場工作人員表示，因為黃珊珊在展區「巡場」，黃珊珊尚未抵達，因此儀式沒有正式開始。
隨後，黃珊珊大約於10時07分才進入開幕式會場，但卻又與現場人士「聊天」數分鐘，包含陳時中、林佳龍及現場眾人就「乾等」黃珊珊，最終黃珊珊「姍姍來遲」入座後，典禮才在大約10時10分開始。