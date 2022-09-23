特斯拉Model Y台灣開賣！起價229萬　眾見雙車型讚：真香

台灣特斯拉（Tesla Taiwan）在今（23）日正式宣佈，純電休旅車款 Model Y 正式引進國內上市，目前推出 Long Range 與 Performance 兩種版本，標準配備售價分別是229.99萬元與259.99萬元起，價格上雖然許多人原本期盼可以壓在200萬元以內，但基於特斯拉在過去一年不斷漲價，這樣的價位還算是預期內的結果。消費者即日起就可到 Tesla 台灣官方網站客製化 Model Y 的訂單，可選擇車型與車色。
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車型差異上，兩種車型都是雙馬達全輪驅動配置， Long Range 主打超強續航力，續航里程542公里 （WLTP 標準）；Performance 版本特色則是0～100km/h 加速最快可達 3.7 秒；不過讓部分網友、車迷感到可惜的是，目前官網上，Model Y 僅提供白色與黑色兩種車漆塗裝，黑色要加價37500元，內裝更只有黑色內裝選項。
此外，Model Y 採用5人座配置，擁有寬敞舒適的車室環境、無橫樑的全景玻璃車頂，還有掀背式的電動尾門搭配可一鍵傾倒的第二排座椅，最大儲物空間2158 公升，車輛配備可防禦生化武器的HEPA過濾系統，Model Y 近日也獲得歐盟 NCAP 測試中有史以來最高分的 5 星評級。
Model Y在台灣市場的交車時間預計落在今年第四季，首批交付車款是由德國柏林超級工廠 Gigafactory Berlin-Brandenburg生產直送；隨著 Model Y 即將登陸台灣，Tesla宣布全台超級充電站建置在今年底前目標達成60座站點；值得注意的是， Model Y 在全球市場很搶手，除了不開放試駕，甚至連展示車都沒有，但或許車迷們已經等待太久，不少社群中，仍有不少網友喊著要下訂，掀起一波波熱議，其中有車迷就表示「這次空間來說大很多，而且這價格跟 Model 3 LR 差不多，感覺有賺到，加上台灣人本來就比較偏好 SUV/CUV，算是蠻香的了。」