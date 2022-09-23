親迎陳時中參訪星宇航空 張國煒：關心疫後觀光很歡迎
民進黨台北市長參選人陳時中今（23）日下午赴星宇航空位在內湖區的總部參訪，星宇航空董事長張國煒、公關長聶國維等人親自接待。張國煒與陳時中碰面後先打趣表示，「要請到你來很難」，也謙虛地說，「我不是主角，我是地主而已」，隨後與陳時中聯袂受訪。
談及參訪星宇航空，陳時中說，疫情即將過去，疫後經濟振興正要展開，今天來星宇航空總部參訪，感佩這幾年疫情期間，星宇仍然是非常有韌性的企業，張國煒非常有理想與高度，要來向他請益企業韌性的想法，也希望能聊聊怎樣帶領員工度過疫情，以及未來的發展。
針對北市疫後觀光，陳時中則說，如同星宇航空不畏疫情做足了準備，相信後疫情時代，機會是留給有準備的人，「我們要趕快整軍，讓每個企業都能復甦」。
張國煒也表示，自己基本上不會主動邀約任何參選人，今天是陳時中主動關心，因為之前陳時中就是負責防疫，也關心觀光業者發展。
張國煒表示，現在國門就要打開，雖然陳時中已經卸下部長職務，但他還是持續關心觀光業復甦的力道，「我想這個對我來講，是沒有甚麼政治問題」，就是純粹陳時中關心，自己也非常歡迎。
至於會不會與陳時中聊起松山機場相關議題，張國煒笑說，「松山機場應該不是我聊的吧」，記者追問松機議題也與航空業有高度相關，張國煒說，「那就看等一下部長有沒有要問我相關這部分的問題」。