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內幕／決策圈小頻出包！陳時中不再逆人設　拉回節奏衝刺

▲陳時中近來的行程皆頗具亮點，更展現宏觀。圖為陳時中拜訪星宇航空，星宇航空董事長張國煒親自接待。（圖／陳時中辦公室提供）
▲陳時中近來的行程皆頗具亮點，更展現宏觀。圖為陳時中拜訪星宇航空，星宇航空董事長張國煒親自接待。（圖／陳時中辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-23 17:35:01

民進黨台北市長參選人陳時中投入選舉2個多月，對手屢針對過往擔任指揮官的防疫作為猛打，似沒有太多突破；惟9月以來，陳團隊卻屢屢「自爆」，讓提出的政見，或是安排的新聞亮點完全失焦。據了解，陳團隊決策圈較小，內部資訊控管嚴格，讓團隊極度缺乏縱向與橫向聯繫，因此才會常常出包，一再錯失加分機會。

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不過，黨內人士近來分析，陳團隊已度過週週捅出「小風波」的陰霾，近來的行程都頗有亮點且宏觀，內部也評估，最後2個月陳時中不用再刻意「逆人設」，穩紮穩打就有很大的勝選可能。

▲陳時中表示，（圖／陳時中辦公室提供）
▲黨內普遍認為，陳團隊已度過週週捅出「小風波」的陰霾，近來的行程都頗有亮點且宏觀，只要穩紮穩打就有機會勝選。（圖／陳時中辦公室提供）
陳時中卸下指揮官職務後，投入台北市長選舉已2個多月，然而9月起團隊屢屢出包，包含3日上午發布「廁所偷窺」影片，到6日上午與退役球星陳信安打球卻被擋在場外，再到12日晚間「誤用」部落客的滷肉飯照片，都讓人議論紛紛。

無論願景論述或社群操作，過往都是民進黨擅長且遠勝國民黨的強項，但此次究竟出了什麼問題，讓陳時中大陣仗出場後，頻掀起負面聲量？

《NOWnews今日新聞》調查，陳時中團隊開會頻率相當高，但決策圈很小，主要操盤者包含洪耀福、洪耀南、黃承國等英系老將，偶再加上政策召集人管碧玲、競選總幹事吳思瑤等人。內部人士坦言，這些大老前輩親力親為開會，確實穩定軍心，但沒有納入實際執行的幹部或幕僚參與，決策圈太小，容易忽略第一手的民意與反應。

另外，陳團隊對於內部的資訊控管也相當嚴格，「大人們的會議內容或結論，幕僚幾乎都不會知道」，各部門若有反饋也無管道向上表達；且由於團隊組建倉促，各部門缺乏橫向溝通，「彼此都不知道對方在忙什麼」。

以「廁所偷窺」影片爭議來說，據了解，該影片是由一直以來備受肯定的文宣人士負責統籌，從陳時中本人與網紅四叉貓拍攝，一直到高層看到成品後，對「詼諧」的橋段並沒有多慮，一心只想著要把政見傳播給年輕人，或是原先不關心政治的受眾。

而在記者會播出之前，其實大多數的基層幕僚，甚至是檯面上的輔選幹部並沒有看過，少數略有所悉的團隊人士則私下認為可能會引發爭議，但由於高層已拍板背書，團隊人士就沒有特別再多說。

不料，最終該影片引發軒然大波，團隊雖緊急刪除爭議片段重新上傳，但陳時中「偷窺」的梗圖已遭二創廣傳，甚至還遭網友惡意曲解，傷害難平。

▲陳時中公布免治馬桶政見，要把台北打造成「文明的城市」。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.03）
▲陳時中公布免治馬桶政見時坐在馬桶上拍照，引發討論。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.03）
黨內人士認為，其實免治馬桶政見沒有問題，但就馬桶單一議題盛大開了記者會，還搬來馬桶，就值得討論。

該人士說，要提免治馬桶政策應有配套，譬如可以主打公園再生計畫，順勢推出將公園內的公廁換上免治馬桶等政見，「否則單就馬桶開一個記者會很可惜，且坐在馬桶上的畫面也不好看」，好的東西沒有經過完整思維與包裝，就錯失了一個加分的機會。

該人士也打趣地建議說，陳時中過去擔任指揮官，下午2點開記者會的形象鮮明，也讓民眾信任，不如政見記者會就選在每周三下午2點召開，搭配系統性論述，想必民眾會非常有感，「台灣的防疫世界名列前茅，應該是要成為陳時中的加分處，而非成為在野黨的箭靶」。

也有黨內資深幕僚說，與陳信安要尬球卻被擋在門外、誤用圖片等，都凸顯陳團隊的不足。選舉時被對手陣營利用行政資源動手腳，或是放大檢視，本來就是尋常之事，幕僚的工作就是要排除這些狀況，但從結果來看，一個「準首都市長」的團隊出現這些失誤，確實要更上緊發條。

黨政人士就日前一連串風波分析時坦言，陳時中確實有受傷，但近來民進黨內部民調趨勢還算穩定，團隊也磨合了一段時間，相信會逐漸上軌道。真金不怕火煉，陳時中相較不接地氣的蔣萬安、立場變來變去的黃珊珊是一個值得信任的「好產品」，原貌就很讓人喜歡，哪個團隊不會犯錯？只要即時修正錯誤，最後2個月陳時中仍有強大能量逆轉勝。

另名黨內人士也表示，陳團隊已脫離九月中上旬週週出包的陰霾，近來的行程都頗有亮點，也不再出現逆人設的狀況。例如前往星宇航空拜會形象良好的董事長張國煒、與知名導演葉天倫等影視音界人士座談、與聯電前董事長曹興誠合體，都顯現陳團隊的宏觀與人脈，對於未來入主市府都是很大助力。

黨政高層也提及，這2年多因疫情籠罩，很多人感謝陳時中擔任指揮官的付出，近期在野黨不斷攻擊抹黑，把陳時中「妖魔化」，「但陳時中本人不會讓人討厭」，最後2個月不用刻意「逆人設」，穩紮穩打就有很大的勝選可能。

▲陳時中致詞時特別感謝媒體，最後也在現場向大家鞠躬致意。（圖／指揮中心）
▲陳時中過往擔任疫情指揮官形象鮮明，綠營認為應繼續凸顯其形象，成為選戰中的加分利器。（圖／資料照）

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