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比誰叫得多？foodpanda出大招　狂送14支iPhone 14 Pro

▲外送平台foodpanda推出新活動，活動期間完成指定金額的線上付款訂單，就有機會獲得 iPhone 14 Pro。（圖／foodpanda提供）
▲外送平台foodpanda推出新活動，活動期間完成指定金額的線上付款訂單，就有機會獲得 iPhone 14 Pro。（圖／foodpanda提供）

記者張志浩/綜合報導

2022-09-24 09:47:33

外送平台foodpanda今（24）日推出「叫 foodpanda 送～訂單錦標賽」活動，消費者只要於活動期間完成指定金額的線上付款訂單就能參與，10月結束後，平台將結算訂單數量最多的消費者，送出14支 iPhone 14 pro 以及千元美食金。此外10月，每週完成指定任務還可領取優惠券，人人都能獲獎。

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9月24日至10月31日推出的期間限定活動「叫 foodpanda 送～訂單錦標賽」。活動機制將訂單金額區分為12個量級區間，最低區間為150～199 元，最高區間則是 1800元以上，金額較低的10個量級將各送出1支 iPhone；而金額最高的2個量級則會送出2支 iPhone，總共將送出 14 支 iPhone 14 pro。

▲（圖／foodpanda提供）
▲活動期間累計訂單數最多的消費者即可獲獎，共送出14支 iPhone 14 Pro 。（圖／foodpanda提供）
此外每個量級還會取前 30 名（不含 iPhone 14 pro 得獎者）送出千元美食金，消費者可視購物習慣、評估各量級的可能參與人數，來選定要參與哪一量級區間衝訂單數。foodpanda也表示，每週會透過信件公佈各區間最高累計訂單量，讓消費者了解戰況。

foodpanda表示，官方將於活動首週（9/24~9/30）提供限時限量加碼優惠，12 個量級都將提供不同金額的優惠折扣，每人最高可獲得超過 3000 元美食金，優惠內容將於稍晚正式公佈。除了訂單錦標賽外，foodpanda加碼「叫 foodpanda 送～週週挑戰賽」。活動期間為10月3日至10月30日，只要使用線上付款，每週完成5張指定訂單，包含3張美食外送訂單、1張生鮮雜貨訂單、1張外帶自取訂單，即可獲得2張75元優惠券，每週結算一次且能重複獲獎。

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