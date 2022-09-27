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斥朱立倫蹭周玉蔻　民進黨：國民黨造謠生事不會被認同

▲民進黨指出，國民黨主席朱立倫蹭周玉蔻，不會獲得國人認同。（圖／記者潘千詩攝）
▲民進黨指出，國民黨主席朱立倫蹭周玉蔻，不會獲得國人認同。（圖／記者潘千詩攝）

政經中心／綜合報導

2022-09-27 17:54:422022-09-27 17:54:58

國民黨今（27）日公布中央助選團名單，民進黨發言人謝佩芬晚間對此表示，這份名單不但「又黑又紅」，更充斥促統、共諜、殺警、炒股、家族政治等爭議，應有盡有，簡直不可思議。此外，國民黨主席朱立倫竟還造謠民進黨，蹭媒體人周玉蔻、消費張淑娟，這樣造謠生事的做法不會獲得社會認同。

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謝佩芬表示，中國近期對台灣周邊區域發動軍演，台灣與國際社會批判甚多，國民黨此刻推出的中央助選團成員履歷，與中共過從甚密者眾多，有對中共卑躬屈膝、大力鼓吹統一的洪秀柱擔任名譽團長；有在全世界譴責中共對台軍演的敏感時刻，仍堅持訪中的夏立言擔任副團長；助選團員還有在北京人民大會堂乖乖聽訓的吳斯懷，還有曾被金溥聰認證的共諜張顯耀等。 

謝佩芬說，除了一片「紅」以外，一生擔任公職卻累積超過300億元財富的連戰擔任名譽團長、遭媒體質疑財產來源不明的林明溱、因炒股兩度入獄的傅崐萁、靠家族庇蔭的張嘉郡、甚至涉入殺警案的蕭景田等也都榮任國民黨中央的助選團團員。 

謝佩芬質疑，朱立倫所謂的中央助選團，可說是國民黨內「紅」、「黑」、家族政治雜處的縮影，也是朱立倫領導下的國民黨，給台灣社會留下最鮮明的形象。

謝佩芬也說，朱立倫身為黨主席，推出與台灣社會主流民意相違背的助選團，更一邊蹭周玉蔻，一邊消費張淑娟，這樣造謠生事的做法不會獲得社會認同。

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