盼周玉蔻風波快落幕 陳時中嗆蔣萬安：影射發言沒口德
民進黨台北市長參選人陳時中今（28）日赴雙北接界、與南港鄰近的汐止橫科市場掃街。會前受訪時，被問及近來媒體人周玉蔻一連串風波，陳時中繼昨日坦言傷選情後，今日再表示，希望跟選舉無關的事情盡早落幕，影射周玉蔻與自己是「小倆口」的候選人（指蔣萬安）沒有口德，應該要注意一下。
近來周玉蔻持續針對國民黨台北市長參選人蔣萬安身世，以及蔣父蔣孝嚴緋聞，讓年底台北市長選舉焦點完全模糊，各界普遍認為會傷及陳時中選情；周玉蔻昨日又在節目中邊哭邊說，網軍把她訪問陳時中的照片、影片，全部做成「那種男女的東西」，還配音樂、配紅色的心，蔣萬安還要說「他們小倆口的事」，相關效應持續延燒。
陳時中今日赴汐止橫科市場掃街前受訪，被問及是否希望周玉蔻事情到此為止？希望跟選舉無關的事情盡早落幕，回歸選舉市政主軸。
陳時中也說，希望大家不要轉移焦點，有些候選人也要注意口德，因為口德也代表自己品德，媒體追問誰要注意口德？陳時中說，「就像影涉小倆口，這都是沒有口德」。
另外，談到周玉蔻要提告蔣萬安與柯文哲，陳時中表示，讓法律釐清也是好事。
今日掃街包含陳時中發言人莊瑞雄、內湖南港立委高嘉瑜、民進黨台北市黨部主委張茂楠、內湖南港市議員李建昌、江志銘、參選人王孝維、何孟樺、吳郁瑾等人都到場。