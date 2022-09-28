新人好市多花近2萬！打造精緻「戶外婚禮」 豪華成品曝
婚禮是人生中最重要的場合之一，有人選擇中式辦桌，有人偏好西方婚宴，端看個人喜好。台灣一對新人就決定舉辦西方開放式婚禮，事前更發揮創意，到好市多花費2萬選購必需品，接著由好友打造出奢華精美的「Candy bar」，精緻成品令眾網友讚不絕口，紛紛表示「太強了！可以教一下嗎？」
原PO於臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文，先是分享到好市多買婚禮必需品的照片，他們洋洋灑灑買了近兩萬元，收據更長達有半個成年人那麼高。後續辦完婚禮後，新人再次發文分享他們如何妙用好市多商品，她表示自己的好友運用好市多的瓶瓶罐罐、鐵桶、maison壺、酒水、可頌、蛋糕、生火腿和小黃瓜等，布置成一桌精緻的Candy bar（甜點桌），「我要感謝神好友！把好市多的做成這一桌」。
網友見圖紛紛大讚「這是我夢想中的婚禮，可惜我們結婚都快20年來不及了，除非有人願意再跟我結第二次」、「太狂了啊！忍不住看了數次，還放大看」、「太神啦！你們完全可以經營副業了！幫忙做婚禮餐食策劃」、「好市多應該要來跟妳買照片當宣傳了」、「有神好友真是一件很幸福的事」、「這種氛圍神意境的朋友，太給力啦！新婚愉快！」。
據悉，Candy bar起源於英國皇室的宴會，後因甜點多受民眾喜愛，近代西方的婚禮漸漸開始出現Candy bar的元素，而其作用是在進行婚前儀式時，賓客可能因為還不能用餐而感到飢餓，故Candy bar就能讓較早到的客人先行享用。（編輯：李惠婷）