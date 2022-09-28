民調超車陳時中、僅落後蔣萬安 黃珊珊：人民已厭倦藍綠
2022年九合一選戰在即，其中首都台北市長選戰又格外受到外界關注。根據媒體公布的最新民調顯示，台北市選情三腳督的情況下，黃珊珊目前已經反超民進黨參選人陳時中，並僅以1.4%落後國民黨參選人蔣萬安。對此黃珊珊表示，台北市民已經厭惡藍綠互潑髒水的行為，「民調上升我也很高興，但我們還是要回到非常戰戰兢兢的，要知道市民要的是什麼，而不是每天只顧聲量。」
根據媒體公布的最新民調顯示，蔣萬安以29.6%的支持度排名第一，黃珊珊則以28.2%的支持度反超陳時中的25.6%。而其中近五成的民眾最不支持陳時中擔任市長，而有三成五的民眾仍舊看好蔣萬安會當選，黃珊珊19.8%的看好度則是3人之中最低的。
針對民調上升至第二名一事，黃珊珊表示每個民調都值得參考，也因為最近紛擾的緣故，導致台北市民們其實都非常厭惡藍綠互潑髒水的行為，對整體選舉來說，他們用這樣的方式其實是反效果，大家想知道的還是這個未來的台北市長，能夠帶給民眾怎麼樣的台北市。
黃珊珊強調，民調起伏很正常，支持度能夠上升她也很開心，但打選戰仍要非常戰戰兢兢，「要知道市民要的是什麼，而不是每天只顧聲量，壞的聲量不要也罷。」