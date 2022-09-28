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周玉蔻提告臨時請律師代打？柯文哲：搞不好她今天拉肚子

▲針對周玉蔻臨時缺席北檢提告，改由律師代為提告一事，台北市長柯文哲28日表示，不曉得發生什麼事，可能周玉蔻臨時拉肚子。（圖／記者丁上程攝，2022.09.28）
▲針對周玉蔻臨時缺席北檢提告，改由律師代為提告一事，台北市長柯文哲28日表示，不曉得發生什麼事，可能周玉蔻臨時拉肚子。（圖／記者丁上程攝，2022.09.28）

記者丁上程／台北報導

2022-09-28 15:58:18

政論節目主持人周玉蔻昨（27）日發布採訪通知，表示今（28）日上午將會前往台北地檢署，對台北市長柯文哲與國民黨市長參選人蔣萬安提告，甚至在自己的政論節目上淚訴柯文哲與蔣萬安對她抹黑抹黃。不過今日凌晨則隨即傳出周玉蔻本人不會現身北檢，而是由律師代為遞狀提告。對此柯文哲今日下午受訪時回應「不曉得狀況，搞不好她今天拉肚子而已。」

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針對周玉蔻指稱民眾黨網軍把她與陳時中專訪的影片，刻意變造成污髒影片對她抹黃一事，柯文哲也嚴正回應，不可以把網路上的任何人說成是民眾黨的網軍，「講她的就變成民眾黨網軍？這個也牽連太多了吧！」柯文哲說，如果自己有網軍，才不會在網路上挨打成那樣。

至於周玉蔻臨時取消親自到場提告，而是改由律師代為遞狀一事，柯文哲則表示不了解詳細狀況，「搞不好她今天拉肚子而已。」媒體則追問對於周玉蔻提告的想法，柯文哲則回應「這叫無妄之災，這樣也可以告毀謗？」並且認為現在比較頭痛的應該是檢察官，而不是他。

而周玉蔻於電視台的政論節目，其中一個頻道的播出臨時遭到取消，柯文哲則解讀「這個就是被民進黨利用完，就把她丟掉。」柯文哲強調，之前自己一再向民進黨喊話，用網軍、名嘴治國一定會遭到報應，「你們就不信，現在就是報應的例子。」

距離九合一選戰結束還有近兩個月時間，記者也追問柯文哲，周玉蔻對於民進黨的影響是否還會持續下去？柯文哲則表示，凡走過必留下痕跡，「除非周玉蔻從此不再出現，或者選後才會出現？我不曉得。」

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