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巷仔內／「討厭周玉蔻」成選舉顯學　對黃珊珊加分卻有限

▲「討厭周玉蔻」近日來成為選戰顯學，但台北市長參選人黃珊珊，在這波浪潮中似乎未因此增加支持度。（資料照／黃珊珊辦公室提供）
▲「討厭周玉蔻」近日來成為選戰顯學，但台北市長參選人黃珊珊，在這波浪潮中似乎未因此增加支持度。（資料照／黃珊珊辦公室提供）

記者丁上程／特稿

2022-09-28 18:31:39

資深媒體人周玉蔻近日一連串的脫序舉動，除了其發言引發各界議論，以及在烏龍爆料蔣萬安父親蔣孝嚴婚外情一事，讓「討厭周玉蔻」成為在選戰倒數兩個月的當下，無疑是爭取支持度的顯學。

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在周玉蔻頻頻向陳時中「示愛」的情況下，不僅在台北市，民進黨恐怕在全國都將大量流失淺綠與中間選民的支持，相對之下國民黨則如同「撿到槍」，除了能鞏固既有的深藍及淺藍支持者外，甚至還能吸納以前不敢想像的中間選民。

不過其中，支持度最大宗來自中間選民的台北市長參選人黃珊珊，在這波「討厭周玉蔻」浪潮之中，能夠獲得的政治紅利卻十分有限。原因在於，除了黃珊珊不像蔣萬安，是周玉蔻爆料的當事人外，就連周在臉書上的種種批評，似乎都有在刻意忽略黃珊珊，甚至周玉蔻與柯文哲「互動」的頻率，都要來得更多。

而面對周玉蔻誤指張淑娟為蔣孝嚴緋聞對象的烏龍爆料，黃珊珊也僅說之以理，除了替張淑娟抱不平外，只能引用過往中天電視台為例，要求NCC應用同樣標準審視周玉蔻。看似言之有理，不過內容都太過於空泛且冰冷，無法實際觸動到選民的心，自然而然也無法再爭取更多的支持度。

當然，黃珊珊永遠都可以用「人民厭倦藍綠」、「負面的聲量即使再多，不要也罷」等高大上的說法迴避爭議議題上的表態，或許可以以此減少失言的機會，又或是想以此做出與藍綠之間的區別性。但別忘了以台北市的選情來說，中間選民或許是決定選戰結果的關鍵一群，但絕非可以主導選舉走向的存在。

眼見藍綠兩黨都積極想邊緣化黃珊珊，黃要是持續以「出淤泥而不染」的態度打選戰，恐怕最後就真的只會落得被邊緣化的窘境。當藍綠兩黨都不甩黃珊珊的時候，黃珊珊就必須要自己主動出擊，去找藍綠兩黨的參選人捉對廝殺，才能以此顯出對比，並且說服藍綠兩黨的支持者。若只圖抱守中間選民，是絕對無法打贏年底台北市長選戰。

▲《NOWnews今日新聞》整理周玉蔻事件爭議時間軸。（圖／整理、製表：NOWnews今日新聞）
▲《NOWnews今日新聞》整理周玉蔻事件爭議時間軸。（圖／整理、製表：NOWnews今日新聞）

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