周玉蔻幫倒忙！數據：蔣萬安、陳時中得票率越差越大

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，預測國民黨台北市長參選人蔣萬安、無黨籍台北市長參選人黃珊珊、民進黨台北市長參選人陳時中自今年9月1日至9月26日的得票率預估數值，結果顯示，蔣萬安自從被周攻擊「身世之謎」，得票率預估數值不降反升，從原本33.85％增加到36.7％，反觀陳時中的得票率預估數值從37.51％降至34.2％，周玉蔻的高聲量反而使陳時中與蔣萬安的得票率預測數值出現黃金交叉，且陳的跌幅比月初滷肉飯盜圖及馬桶宣傳片爭議更大，顯示周玉蔻對陳時中的負面影響更甚。
周玉蔻自9月12日開始痛批慈濟，稱不該稱證嚴法師為「上人」，9月14日因不滿蔣萬安發言嗆聲將揭露其父蔣孝嚴「晶華飯店醜聞」，隨後連日透過社群平台及主持的電視政論節目追打，她單日聲量從每天約4、5千暴漲至破萬，甚至一度單日觸及逾2.6萬則聲量高峰，
周玉蔻重砲抨擊蔣萬安身世，激化藍綠政黨對立，進一步分析社群平台上的親綠臉書粉專近一週的社群發文內容，臉書貼文主題數據分析顯示，在近一週親綠臉書總共發出2212則貼文，其中只有27篇與周玉蔻有關，貼文平均互動數僅535，而另外2185篇與周玉蔻無關的貼文，卻獲得899則貼文平均互動數。
周玉蔻雖然她在社群平台上坐擁高聲量，影響力十足，但她近日的網路好感度僅0.25，正面聲量只有約1.8萬則，負面聲量卻高達7.2萬則，重砲攻擊蔣萬安身世之謎，還以道歉為由公開「騷擾」被誣指的張淑娟，無疑是將霸凌美化成新聞自由，踐踏媒體自律及尊嚴，難獲公眾認同。
儘管她數度公開喊話，要為陳時中拉「萬萬票」，然而此舉不僅無法幫到陳時中，反而將成為敵對陣營的提款機，讓陳時中成為「多數人最討厭、最不想讓他當選的人」，只要高呼「票投陳時中就是支持周玉蔻」，就可以獲得多數民意認同。