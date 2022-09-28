不只COVID-19，也別忘「流感」重症威脅！10/1起，公費流感疫苗開打

我是廣告 請繼續往下閱讀
流感疫苗與COVID-19疫苗 可同時接種
指揮中心說明，公費流感疫苗開打期間，COVID-19疫苗接種作業持續進行，依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，流感疫苗與COVID-19疫苗，可以同時接種，民眾可依其需求選擇同時或間隔一段時間接種。同時接種流感疫苗與COVID-19疫苗之接種部位，考量臨床接種實務之可行性與參考世界衛生組織（WHO）指引，建議接種於不同肢體。另提醒曾感染過COVID-19者，如已結束居家隔離／居家檢疫／加強自主健康管理／自主健康管理／自主防疫且已痊癒，並無其他接種禁忌症者，經醫師評估後可接種流感疫苗。
指揮中心表示，今年度公費流感疫苗實施對象與去（2021）年相同，第1階段開打對象，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中（職）/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員等11類；第2階段開打對象，為50至64歲無高風險慢性病成人。
指揮中心指出，目前國內流感疫情仍處低點，惟近期類流感門急診總就診人次有上升趨勢，且依國外疫情顯示本年度流感疫情可能升溫，建議民眾踴躍前往接種，以於流感疫情達高峰前獲得足夠保護力。另為防範流感及COVID-19疫情雙重衝擊，民眾除接種疫苗，應維持良好衛生習慣，出現類流感症狀儘速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。
指揮中心提醒，開打後，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通（https://antiflu.cdc.gov.tw/）、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。另請合約院所配合妥善安排接種動線，讓預約民眾優先接種，適時增加人力疏導人流。如有流感疫苗或流感防治相關疑問，可至疾管署全球資訊網（ https://www.cdc.gov.tw ），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55265
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw