一直點頭、不停手抖　全台竟超過40萬人深受「原發性震顫」困擾

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原發性震顫是最常見導致震顫的神經性疾病之一。通常症狀為不自覺且有節奏的震顫，手部最為常見，其次是頭、頸部、聲帶、腿，或軀幹也可能出現震顫。洪千岱醫師表示，有時會看見患者不斷地點頭或搖頭，但患者通常不自覺，這就是典型的頸部出現原發性震顫症狀。目前全台仍有許多潛在未被診斷的患者，此病症可能發生在任何年齡層族群，但最常見於老年族群。而超過一半以上的患者有家族遺傳病史，似乎是一種顯性遺傳疾病，因此患者的子女也有相當高機率罹患此症。
原發性震顫需要經過專科醫師的專業診斷，建議民眾若出現疑似症狀，最好求助於專門從事治療運動障礙的神經專科醫師，以排除其他造成震顫的原因，如藥物副作用、甲狀腺疾病、過度壓力或創傷、過度使用咖啡因或其他興奮劑、巴金森氏症等。
害怕開腦手術？目前已發展出「非侵入式」自費治療
針對原發性震顫的治療，目前還未出現能有效治療的藥物，但有一些藥物可以幫助改善生活品質，包括抗癲癇藥物等，若患者症狀輕微或對生活沒有影響，可能還不需要進行治療。但若症狀嚴重影響到工作、日常生活、社交互動，可考慮使用手術治療，包括丘腦切開術、深部腦刺激術、伽馬刀立體定位放射手術，或國內這3年內新興的「非侵入性治療方式」—磁振導航聚焦超音波治療，又稱「神波刀」。
衛福部立雙和醫院功能性神經外科專科主任羅偉倫醫師表示，神波刀是透過磁振導航聚焦超音波治療儀，使用聚焦超音波能量，以非侵入式的方式穿透頭骨到達腦細胞，因此不會有受到感染，或腦出血的併發症，患者亦不須麻醉，全程清醒即可一次完成療程，該技術搭配MRI核磁共振電腦導航，精準度相當高。
神波刀不需要在腦內放入任何探針、硬體，醫師只要先確認造成腦部震顫的位置，進而規劃與定位超音波聚焦位置、形狀與臨床效果，治療中逐漸增加能量直到聚焦位置的組織於照射後達到療效，通常治療結束後很快可以見效，且不會傷到周邊組織，因此不需要長時間住院。不過，神波刀治療目前沒有健保給付，民眾需自費治療，但因安全性高、療效佳，讓嚴重的原發性震顫患者多一項治療武器。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55229
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