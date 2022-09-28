抵抗Omicron變異株！莫德納次世代疫苗、Novavax接種注意事項一次看

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一、醫事人員。
二、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員／船員、機構與社福照護系統相關工作人員。
三、50至64歲成人。
四、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。
指揮中心提醒，本次開放對象包括因外交、公務、洽商等工作需求需出國之18歲以上民眾，此類對象前往接種時，除需攜帶健保卡、COVID-19疫苗接種紀錄卡之外，亦需攜帶邀請單位邀請證明、目的事業主管機關核准函或公司同意出國證明（3擇1），及機票，供接種單位核對身分。此外，接種後可透過接種單位提供的須知或海報上的QR code掃描加入Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報（https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/ucz02Kh3_q28Jena2Z3AoA），藉由接種後狀況觀察，提醒就醫並瞭解接種後常見不適。
指揮中心再次呼籲，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，且依據臨床試驗顯示，含有原始株及BA.1變異株之雙價疫苗相較於單價疫苗，對於抵抗Omicron變異株有較佳的保護力。目前已開放第一階段對象，包含65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者等對象接種Moderna次世代雙價疫苗，符合開放對象可依自身風險及意願評估，儘速完成雙價疫苗追加劑接種。
醫：曾施打mRNA引起不良反應者 可改打副作用小的Novavax
臺大醫院李秉穎醫師說明，Novavax和以前國內所有的mRNA、腺病毒疫苗不同，是屬於基因重組蛋白疫苗，目前用於12歲以上、接種兩劑基礎劑，兩劑至少間隔4週以上，我們建議同廠牌疫苗完成基礎劑接種。李秉穎進一步說明，「12-17歲青少年接種mRNA疫苗時，有些人會出現嚴重不良反應，包括心肌炎，若曾出現這些情形，即可接種作用機制不一樣的蛋白疫苗Novavax作為基礎劑、基礎加強劑的接種。」基礎加強劑和第二劑的至少間隔12週以上。
李秉穎表示，不良反應包括頭痛、噁心、嘔吐、肌肉痛、關節痛、注射部位疼痛、疲倦、全身無力等，其反應的發生率為10分之一，而注射部位紅腫發熱、發冷、肌肉痠痛等發生率為1%。另外，「不常見的反應，如：淋巴腺腫大、皮疹，這不一定和疫苗有關係，只是曾經被報告過。」大多的不良反應都是輕微的，不會影響生命，也不會引起住院的情形，「Novavax不良反應很低，算是新冠疫苗裡副作用較小的疫苗。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55267
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