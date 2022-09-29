質問陳時中誰才該注意口德？蔣萬安嗆：他曾說我像起乩
資深媒體人周玉蔻日前在節目上，聲淚俱下控訴遭惡意影射跟民進黨台北市長參選人陳時中有男友關係，國民黨台北市長參選人蔣萬安還說他們是「小倆口」。對此，陳時中昨受訪時說，影射小倆口說法，這都是些沒有口德的事情，參選人要注意。蔣萬安今（29）日受訪則回嗆，陳當初還批他參選後像「起乩」一樣，到底誰該注意口德？
周玉蔻不只緊咬蔣萬安父親蔣孝嚴緋聞案，引發許多各界討論，日前她還在節目上哭訴，遭到惡意影射和陳時中有男女關係，訪問陳時中影片被剪成汙髒男女影片，蔣萬安之前還說他們是「小倆口」。聞此，陳時中昨受訪時呼籲，候選人應該要有口德，不希望大家這樣轉移相關焦點，影射什麼小倆口，「這些都是沒有口德的事情」。
對遭陳時中影射沒口德，蔣萬安今受訪則表示，周玉蔻都在公開場合稱敬愛陳時中，就是愛阿中，且還要台北市長柯市長別吃飛醋，這樣的戲碼民眾都看很多，覺得很厭煩。他痛批，「如果陳時中還記得，說我參選後巷起乩一樣，那到底誰該注意口德？」
針對陳時中昨晚在臉書發文，稱選戰主軸被偏離正軌，分享自己的內心話。蔣萬安則砲轟陳時中，永遠總覺得自己受委屈，但疫情期間台灣人的痛苦，陳有感受到嗎？完全沒站在人民立場，當時多少民眾要上街買口罩、快篩與防疫物資。
蔣萬安也轟，陳時中被指擋疫苗，甚至將疫苗採購過程封存30年，人民痛苦到底陳時中有無同理心？難怪前總統陳水扁說陳時中，是踏著1萬條人命來選北市長。他呼籲陳時中，應具備同理心、了解人民痛苦，而不是只想到自己，一直說自己委屈。