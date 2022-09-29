陳時中稱難信1年內大巨蛋蓋好 蔣萬安：做不到別找藉口
台北大巨蛋爭議難解，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨拋「中央速審、業者速改、市府定期公布進度」，力拼1年內讓大巨蛋完工。不過，卻遭民進黨台北市長參選人陳時中酸，從蔣萬安在立院的表現來看，難相信1年內可以完工。對此，蔣萬安今（29）日受訪反批陳時中做不到也別批評、找藉口，他還指立法院給上千億防疫預算，陳卻連疫苗都買不到。
陳時中昨接受廣播節目專訪時，談到蔣萬安喊出上任1年內將大巨蛋完工。他批評，蔣萬安做事沒頭沒尾，當初在立法院擔任社會福利及衛生環境委員會「COVID-19疫苗採購調閱專案小組」召集人，身為小組中權力最大的人，卻調閱了1個會期，隔了1年又說不滿意，覺得到現在都沒處理完，以這樣的表現，很難相信大巨蛋1年內完工。
對於陳時中說法，蔣萬安今受訪強調，他已經很清楚提出具體做法，就是「中央速審、業者速改、市府定期公布進度」，明確目標讓1年內大巨蛋完工。他也嗆陳時中，如果做不到也不要批評找藉口，立法院給上千億防疫預算，卻連疫苗都買不到，還要靠民間、國外來捐，這是什麼吹牛的行政經驗？
此外，蔣萬安昨開記者會拋出動保政策，陳時中同日晚間也提出寵物友善政策，是否覺得跟著打寵物牌？蔣萬安回應，好政策沒有專利，也歡迎大家來學，若陳時中要跟著辦也好，「但我執行力絕對比他好」。