世界心臟日今登場！５招預防心血管疾病 你做到了嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
一、「用心對人」（Use HEART for Humanity）
世界心臟聯盟指出，全球每年因心血管疾病身亡的人數高達1,800萬人，其中四分之三的患者集中在中低收入國家，希望透過心臟日活動，讓更多人都能了解預防之道以及獲得更良好的治療。
二、「用心對大自然」（Use HEART for Nature）
多國研究顯示，空氣污染除了會引起過敏、咳嗽反應之外，其實也會增加心肌梗塞、中風的機率。世界心臟聯盟表示，空氣汙染佔所有心血管疾病死亡人數的25%，每年奪走700萬人的生命。呼籲民眾多以步行、騎腳踏車等方式通勤，或是搭乘大眾運輸工具，愛地球的同時也能預防疾病。
三、「用心對自己」（Use HEART for You）
除了飲食、生活習慣、環境污染等因素外，世界心臟聯盟提到，「心理壓力」會讓心臟病發作風險增一倍！人在憂鬱、焦慮狀態時，心跳和血壓升高，會刺激自主神經反應及荷爾蒙反應，使心血管不自主收縮，可能演變成冠狀動脈血管疾病；長期的負面壓力也會使血液中「皮質醇」、「兒茶酚胺」的濃度上升，讓血流與血管的阻力增加，可能導致高血壓及動脈硬化的情形。因此世界心臟聯盟提醒，現代人生活在高壓環境，若能獲得充足睡眠及適時排解壓力，都是讓心臟更健康方式！
知易行難！心血管疾病的預防5事項
- 戒菸：吸菸除了提高肺癌、口腔癌等多種癌症罹患機率，還會增加高達2至7倍的心血管疾病死亡風險。美國疾病管制局的菸害報告指出，尼古丁等物質會加速動脈硬化，讓血液黏稠，一旦發生阻塞會造成缺血性中風及血管破裂風險。
- 規律運動：運動可以改善全身血液循環狀態，還可增強心肺功能、降低血液中膽固醇、三酸甘油脂及低密度脂蛋白膽固醇等，以減少心血管疾病的發生機率。專家也建議民眾在運動時，可監測是否達到最大心率（220－自身年齡）60%以上的心率區間，對心肺耐力訓練最為有效，同時建議每週「週熱血時間」，可達美國心臟協會及世界衛生組織建議每週150分鐘的中強度活動，或75分鐘的高強度活動！
- 健康飲食：飲食上以少鹽、少油、少糖、少辣為原則，多攝取蔬果、全穀類等含纖維質的天然食物；而蛋白質部分可選擇深海魚肉、大豆蛋白質等。烹調方式避免油炸，若有服用抗凝血劑的病患也要減少維生素K的綠色蔬菜以及內臟類食品。
- 控制體重及體脂：肥胖經常伴隨高血壓及糖尿病等慢性病，正是心血管疾病的高風險族群。衛福部提醒，BMI高於27即為「肥胖」定義，而男性體脂超過25%、女性超過30%也需注意健康。民眾能運用體脂計測量體重、體脂及骨骼肌等數據，更能預防心血管疾病！
- 持續監測心率等生理數據：一般而言，健康的成年人安靜心率（心臟在長時間安靜休息下的每分鐘跳動次數）約在每分鐘60至100下，心肺功能較佳的人，安靜心率也較低。研究指出，心跳持續偏高的人，心血管疾病的死亡率也會大幅增加55%。身在人手一支健康智慧穿戴裝置的時代，民眾可從長期追蹤心率情況得知生理狀況，搭配體重、體脂的測量，以及裝置延伸的APP可以看到各項數據，形成健康生態系，更能儘早發現心血管健康問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55266
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw