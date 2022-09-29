與蔣萬安互罵沒口德　陳時中率先停火：我跟他道歉

媒體人周玉蔻一連串發言及風波，讓台北市長選戰完全失焦，國民黨參選人蔣萬安酸民進黨參選人陳時中予周玉蔻是「小倆口」的發言，則讓陳時中怒批影射發言沒口德。不過，蔣萬安今日卻再回嗆，陳當初批他參選後像「起乩」一樣，到底誰該注意口德？再度引發論戰，對此，陳時中今（29）日赴東門市場掃街前受訪時說，不再回應蔣萬安的嗆聲，直說「我跟他道歉」。
周玉蔻緊咬蔣萬安身世，以及蔣父蔣孝嚴緋聞，引發諸多討論，周前天又在節目中哭訴，遭到惡意影射和陳時中有男女關係，蔣萬安之前還說自己與陳時中是「小倆口」等。對此，陳時中昨受訪時呼籲，候選人應該要有口德，影射什麼「小倆口」，「這些都是沒有口德的事情」。
不過蔣萬安今日上午受訪時並沒有道歉，又再反嗆，「如果陳時中還記得，說我參選後像起乩一樣，那到底誰該注意口德？」對此，陳時中今日受訪表示，針對說蔣萬安「起乩」，「我跟他道歉」。
另外，被問及蔣萬安持續攻擊對手，是否會讓他的選情開高走低？陳時中說，自己不太想要評論別人選舉，他有他的策略，「我只是要提醒參選人，市民最後需要的是政策，需要有執行力的市府」。
至於民間團體原先邀請市長參選人們參與中正紀念堂轉型論壇，現卻因故取消，是否認為是因為蔣萬安的因素？陳時中表示，倒也很難講，但蔣萬安自詡是蔣家後人，也許當事人能夠很快表達對中正紀念堂的態度，那是不錯的方向。