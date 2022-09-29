【世界心臟日專題報導】拒絕腦中風先認識心房顫動！及早發現還能防心衰竭！

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正常的心跳是需要心房和心室循序收縮。維持一定的規律，才能讓血流正常推進。一旦心房正常收縮的控制機能退化，正常律動喪失，心房收縮紊亂，將會導致原本受其管控的心室，跟著失去收縮規則性。心房表面看似持續抖動，因此稱為心房顫動，是常見的心律不整。
至於心臟跳動不規律，是不是容易引發血栓？高雄曾啟楨診所曾啟楨院長表示：「因為血流不順暢，無法順利流動，就容易於心臟內形成血栓。雖然血栓未必立即會產生症狀，但當它脫落，就可能隨著血液到處流竄，阻塞全身任何血管。因阻塞部位不同，就會造成不同併發症；像是堵塞腎臟血管，就會有腎栓塞的危險。也就是說，血栓流到哪裡就會塞到哪。」
但是，最可怕的仍是腦部血管阻塞，因為腦部構造精細，只要一點點損傷就會導致明顯症狀。這就是心房顫動併發的缺血性腦中風。
沒症狀難察覺！需特別留意「心悸」
心房顫動依持續時間可分為三種：
・陣發性心房顫動：時有時無，持續時間不超過七天
・持續性心房顫動：持續時間超過七天
・永久性心房顫動：持續超過一年以上
其中永久性的心房顫動，大多數病患可能習以為常反而疏忽警訊，但是醫師相對容易診斷；曾啟楨院長指出，相反的，陣發性或是持續性心房顫動，雖然症狀明顯，但是發作時間短，就醫時經常不能立即揪出是心房顫動在作怪。因此醫師與病人，還是得留意相關症狀，出現心悸絕對不要輕忽，務必及早請心臟專科醫師協助。
治療心房顫動慎防腦中風、心衰竭！日常有哪些照護要點？
曾院長表示目前心房顫動治療應由醫師診斷後，依照各人不同風險，制定客製化的治療。可以藉由調節心跳速度（心速）或控制心跳規律性（心律），以減少心臟衰竭，並預防腦中風：
減少心臟衰竭：
心房顫動發生後，每分鐘收縮可以達到600下，若放任心室隨之收縮，就像加班的上班族，遲早會過勞，造成心臟衰竭。可以藉由藥物控制心房收縮的規律性、或是調節心室收縮的速度，以避免心臟衰竭。
預防中風：
無論心律或心速的治療成果如何，因為血栓風險沒有解除，腦中風的風險並不會因而降低！因此患有心房顫動，而且是併發腦中風的高危險族群：譬如高齡、抽菸、本身為高血壓、糖尿病、或是已經罹患冠心病、心臟衰竭或曾經中風及某些特殊瓣膜性心臟疾病的患者，經醫師評估後，應給予適當抗凝血劑治療、以減少腦中風發生的機會。
舊型抗凝血劑，除了出血以外，與特定藥物或食物併用時，都有可能改變原先藥效，服用時要特別注意它們之間的交互作用。至於這十年新上市的新型抗凝血劑，安全性較高，但是出血意外仍須提防。接受手術或侵入性檢查前，應該先與醫師溝通，以免發生難以止血的窘境。
最後提醒民眾，因為心房顫動是一個不易診斷又具威脅性的疾病，假使懷疑自己有相關症狀（心悸等），應盡快就醫，讓醫師評估是否有心律不整問題。此外，罹患心房顫動合併三高，腦中風的機會可是高出數倍，務必一起妥善控制。
資料來源採訪出處：感謝高雄曾啟楨診所曾啟楨院長提供
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