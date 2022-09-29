【世界心臟日專題報導】心臟亂跳沒症狀！？揪出心房顫動防中風

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心房顫動是臨床上最常見的一種心律不整。據調查，盛行率約1%，但隨著年紀增長，發生心房顫動的比率將隨之升高，例如80歲可能會上升至10%。然而李聰明教授認為部分心房顫動患者因為沒有症狀、忽略就醫，因此盛行率可能被低估。目前心房顫動臨床上大致可分三種類型，產生的併發症皆相同：
・陣發性：發作小於七天
・持續性：發作持續超過七天，但小於一年
・永久性：發作超過一年以上
罹患任何一型心房顫動時，可能不會有任何症狀，但也可能會出現心悸、頭暈、疲倦、胸悶或喘不過氣等症狀。容易出現在高齡族群、肥胖、糖尿病、高血壓、冠心病、心衰竭、瓣膜性疾病、睡眠呼吸中止症、甲狀腺機能亢進等族群。此外，酒精、咖啡因攝取過度或過度疲勞者也是危險因子。
除了可嘗試自我壓脈搏測量，專業醫師聽診也很重要！如有出現上述症狀或高危險族群，務必及早就醫做詳細心電圖檢查，其中陣發性心房顫動因為症狀短暫難發現，會需要長時間的心電圖檢查或智慧裝置幫助醫師診斷。
心房顫動不只腦中風！死亡率、殘障度也很高！
為什麼心房顫動需要及早發現並治療呢？李聰明教授說明，心房顫動會導致心房喪失收縮功能，血液容易淤滯形成血栓，血栓脫落會隨著血液流至全身各處，導致腦栓塞（中風、偏癱）、肢體動脈栓塞（嚴重者甚至需要截肢）等。還有心衰竭、腦部認知功能退化甚至死亡風險提高。
每個心房顫動患者中風的風險都不相同，李聰明教授一般會使用CHA2DS2-VASc評分表評估，當危險因子越多、分數越高，中風的風險就越高，越需要積極預防中風。尤其台灣心房顫動發生中風的風險是常人約8至10倍，死亡率和殘障度也相當高，務必積極配合醫師治療。
積極治療恢復心臟功能、減少中風 FAST把握腦中風黃金治療60分鐘
現在心房顫動治療目標最重要的就是預防腦中風，其中預防藥物可分為傳統抗凝血劑與新型抗凝血劑，傳統抗凝血劑可能會受個人體質影響藥物療效及代謝，特別是與特定藥物或食物服用，要當心交互作用影響藥效；李聰明教授說明，新型抗凝血劑雖然不會受上述影響，但目前健保給付較嚴格。也可藉由藥物控制心跳、恢復正常；經醫師評估後也可能需要手術治療、心導管治療，或者利用電擊刺激恢復正常心跳。
針對原有慢性疾病應積極治療防範心房顫動，特別是高危險族群，及早發現心房顫動、積極治療，並盡快戒除不良習慣。值得關注的還有，若能熟悉腦中風前兆，於發生時及時就醫治療，對於患者預後非常重要，應謹記FAST口訣，FAST是Face Arm Speech Time四個字的縮寫，簡單說就是「微笑、舉手、說你好」，並儘速撥打119，以把握黃金治療時間60分鐘。
資料來源採訪出處：感謝李聰明內科診所李聰明教授提供
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