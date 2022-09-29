調研：今年電競監視器出貨首度面臨衰退　出貨量下修

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以電競監視器面板類型來看，2021年VA占比約48%，IPS居次為43%，TN則為9%；2022年TN市占率持續縮小，預計僅餘4%，而VA則在面板售價具競爭力情況下，有機會竄升到52%，值得一提的是，隨著三星顯示器（SDC）推出QD-OLED 以及樂金顯示器（LGD）推出 White OLED 電競監視器面板後，OLED電競產品在2022年也開始初露頭角，預計2022年市占率約在0.4%，隨著面板陸續量產新品，加上品牌陸續加入推出OLED產品，預計2023年市占率可達2%。
展望2023年電競監視器市場，預計在面板供應種類及品牌推出的機種越來越多元情況下，2023年電競產品在整體液晶監視器市場規模變小的同時，仍有機會維持出貨成長態勢。
TrendForce認為，M型化的產品策略將有助於電競監視器市場逆勢成長，首先，低階電競產品平價化，透過降規、降成本以縮小與一般監視器的產品價差，另外可以新增100Hz產品線，取代原先的75Hz的類電競市場。再者，高階市場持續開發如QD-OLED、OLED及Mini LED等新技術電競產品，同時增進消費者的使用體驗，以期消費者在採買監視器時，能將目光投放在電競產品，推升電競監視器的市占率。