上百位「老大人」跟著高中生「啖美食、玩桌遊、拍美照」，足跡遍布雙北市！

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一早活動前，力躍運動謝喬勛老師開場暖身並進行健走姿勢教學，接著揭曉遊玩路線，並由學生帶領志工與長者參與闖關一日遊活動，包含一起闖關活動、長者學會Google地圖的使用、老中青共餐、到景點後進行照片拍攝教學，最後再回到起點，在一日遊的旅程中透過老大人經驗與知識的分享、年輕學子對3C產品之善用，開創世代共融、青銀共學的互作模式。主動報名參加並擔任學生總召的李若妍表示，「在家中不知如何和奶奶相處，所以主動報名參加了這個活動，想要了解長者們的世界，也希望讓長者們認識年輕人的世界。」
今年高齡81歲的徐黃春，後代都很忙碌，孫子都已經長大成人、出社會工作，因此經常一人待在家，有一陣子，她常常會忘記曾經認識的人、步態也越來越緩慢，直到家人鼓勵她參與大樹社會福利基金會的據點活動後，記憶力目前都恢復了，體力也增強許多，對於這次的活動，她喜孜孜地分享，「活到老，學到老呀！學會使用智慧型手機，可以增加很多知識！而且和這些高中生相處，對待他們就像自己的孫子一樣。」彷彿讓她回到含飴弄孫的美好時光。
2025年，台灣將進入超高齡社會，又逢少子化衝擊，未來該如何因應？不少長者，孩子忙於學業或工作、經營自己的家庭，或是世代不同，造成溝通觀念上的落差、歧異，有時還落得獨自在家、鮮少出門活動，除了無聊，還可能陷入憂鬱、失智、肌少症、骨質疏鬆，甚至步入失能臥床的階段，也因此造成社會的負擔，並非人人所樂見，而透過「青銀共學」可有效改善，醒吾高中校長吳文梅表示，「學生的品格教育很重要，若學生能反思社自己如何能為社會做出貢獻，或是學習如何和世代不同的爺爺奶奶相處、溝通，若可藉由這些活動進行互動，則能更加同理長者的想法與生活型態。」
▲出發前的「微笑」合影。（圖／大樹社會福利基金會提供）
15條路線、百位長者 拍照打卡、玩桌遊、啖美食「一路玩遍雙北市」
財團法人新北市大樹社會福利基金會許雅婷企劃長表示，每位帶隊的學長隊長，身上都配有急救包、費用，也事前先走過15條路線，規劃並評估是否是長者們能負擔的行程，從集合、出發、搭乘大眾運輸、共餐、桌遊，事前都已一一沙盤推演，甚至詳細調查路線是否有無障礙設施、廁所等供長者使用，活動除了創造老寶貝的記憶點，更增加了青年的溝通與互動力，此外，活動過程都會拍照、錄影、打卡，並將熱騰騰的照片上傳到LINE群組，足跡不只侷限於林口，遍布大安森林公園、板橋萬坪公園等地，希望透過本活動拋磚引玉，在科技進步的世代，看見青年學子與銀髮長者的特點，與本會長期運作模式相吻合，傳遞愛並能永續下去。
▲高中生與長者一起玩桌遊。（圖／大樹社會福利基金會提供）
許雅婷表示，「本次活動並不是一個終結，而是一個開始。」將於12/1再次舉辦相同的一日闖關活動，屆時將擴增至25條路線，闖關結束後，長者也可學習到如何運用智慧型手機搜尋景點，與運用銀髮PAPAGO社群軟體群組可搜尋40條能運用悠遊卡進行雙北一日遊路線，日後可以以社群軟體資訊，持續自己走出家門參訪景點、出遊注意事項並能於社群中互動提問，使得長者遠離孤獨、終結孤單！更可以在社群持續加入一日遊景點照片分享，取得存在感更可以學習新知識，達成世代共融、青銀共學之遠離孤獨、增加青銀生命經驗溝通與分享的永續方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55270
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