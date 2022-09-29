本土44665、死亡+53　最年輕死亡個案僅10多歲！

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心表示，今日新增之44,665例本土病例，為20,412例男性、24,234例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（9,170例），臺中市（5,879例），臺北市（4,961例），桃園市（4,832例），高雄市（4,060例），臺南市（2,931例），彰化縣（2,316例），新竹縣（1,179例），屏東縣（1,130例），新竹市（1,108例），苗栗縣（1,073例），雲林縣（1,006例），宜蘭縣（977例），南投縣（849例），基隆市（823例），嘉義縣（702例），花蓮縣（598例），嘉義市（513例），臺東縣（296例），金門縣（136例），澎湖縣（115例），連江縣（11例）。
指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為28例男性、25例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、47例具慢性病史、31例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月21日至9月26日，死亡日期介於5月21日至9月26日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增215例境外移入個案中，為105例男性、110例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（15例），美國（9例），阿拉伯聯合大公國及菲律賓（各4例），泰國、韓國、德國及日本（各3例），馬來西亞及土耳其（各2例），奧地利、瑞士、芬蘭、加拿大、柬埔寨、紐西蘭、香港、緬甸、新加坡、澳門、英國及中國（各1例），另155例感染國家調查中。入境日期介於今年8月29日至9月28日。
指揮中心統計，截至目前國內累計17,802,676例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,377,683例排除），其中6,417,941例確診，分別為34,666例境外移入、6,383,221例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,003例COVID-19死亡病例，其中10,987例本土，個案居住縣市分布為新北市2,314例、臺北市1,227例、臺中市1,110例、高雄市1,016例、桃園市839例、臺南市831例、彰化縣635例、屏東縣437例、雲林縣344例、南投縣329例、苗栗縣290例、嘉義縣264例、基隆市245例、宜蘭縣227例、花蓮縣196例、新竹縣179例、嘉義市177例、臺東縣155例、新竹市121例、澎湖縣31例、金門縣20例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55289
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw