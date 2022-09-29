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妥瑞症孩子治療新選擇　中醫調理降低症狀發生率

妥瑞症孩子治療新選擇　中醫調理降低症狀發生率
妥瑞症孩子治療新選擇　中醫調理降低症狀發生率

健康醫療網

2022-09-29 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】眨眼睛、搖頭晃腦、突然發出怪聲音，身體不自主的抽動，就讀國二的小傑從小罹患妥瑞症，在成長過程中經常遭受旁人異樣的眼光，也影響自己的人際關係。發作症狀每次不同　感冒加重妥症狀

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十五歲的小傑，從小就被診斷為妥瑞氏症，每次大發作時，牙齒都會去咬舌頭，咬嘴巴內唇，咬到流血，沒辦法吃東西，每次發作的症狀都有點不同；也曾經搖頭晃腦，搖到脖子痠到不行。日前因感冒久久不癒使妥瑞症加重，經常沒間斷地咳嗽，越咳越大力，咳到快喘不過氣，好像氣喘一樣，整個氣管縮得很緊，像要休克似的，讓外婆好擔心。

遺傳基因所致　身心與其他孩童無異

外婆說，他的直系血親阿公跟阿嬤都有妥瑞症，遺傳基因佔很多。在人際關係上，經常搖頭晃腦，學校同學會誤認為他是怪物而取笑他，因此他很害怕入人群，其實他的身心跟一般小朋友一樣，一樣愛玩、愛吃零食、喜歡看3C產品。但他們不能吃再製品，像是加工產品，丸子、味精、色素、可樂，太甜的食品。

中藥和針灸治療　減緩症狀發生率

大林慈濟醫院中醫師阮膺旭透過臨床明顯的寒象，以傳統的溫熱咳嗽藥，將氣管撐開，讓身體變得溫暖，加上較細的頭皮針，施在頭皮上，藉由針在頭部的穴位，調節腦中神經傳導物質。

在小傑首次回診時，症狀已減緩一半，到了第二周，晚上咳嗽睡不著的情況已改善七八成以上，目前咳嗽睡不著、情緒、身體的抖動，已大幅減少。

飲食避免過冷、過熱　適當按摩有幫助

阮膺旭醫師說，妥瑞氏症在中醫治療上，常從醒腦開竅、滋補腎陰降火、調理脾胃著手。會用到如天麻、鉤藤、遠志、石菖浦、知母、黃柏、白朮等。一般會認為身體有熱，但有時又會呈現出虛證，一感冒就會拖很久，讓原來症狀加重。因此，建議在飲食上過冷或過熱的都應避免，也可以適當按摩頭部的安神穴位。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55226

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