妥瑞症孩子治療新選擇　中醫調理降低症狀發生率

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遺傳基因所致 身心與其他孩童無異
外婆說，他的直系血親阿公跟阿嬤都有妥瑞症，遺傳基因佔很多。在人際關係上，經常搖頭晃腦，學校同學會誤認為他是怪物而取笑他，因此他很害怕入人群，其實他的身心跟一般小朋友一樣，一樣愛玩、愛吃零食、喜歡看3C產品。但他們不能吃再製品，像是加工產品，丸子、味精、色素、可樂，太甜的食品。
中藥和針灸治療 減緩症狀發生率
大林慈濟醫院中醫師阮膺旭透過臨床明顯的寒象，以傳統的溫熱咳嗽藥，將氣管撐開，讓身體變得溫暖，加上較細的頭皮針，施在頭皮上，藉由針在頭部的穴位，調節腦中神經傳導物質。
在小傑首次回診時，症狀已減緩一半，到了第二周，晚上咳嗽睡不著的情況已改善七八成以上，目前咳嗽睡不著、情緒、身體的抖動，已大幅減少。
飲食避免過冷、過熱 適當按摩有幫助
阮膺旭醫師說，妥瑞氏症在中醫治療上，常從醒腦開竅、滋補腎陰降火、調理脾胃著手。會用到如天麻、鉤藤、遠志、石菖浦、知母、黃柏、白朮等。一般會認為身體有熱，但有時又會呈現出虛證，一感冒就會拖很久，讓原來症狀加重。因此，建議在飲食上過冷或過熱的都應避免，也可以適當按摩頭部的安神穴位。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55226
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