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證交所參與WFE促進市場健全　談台股呼籲理性分析投資

▲面對現今地緣政治風險、通膨升息等市場變局，本屆WFE年會以「增進市場韌性」為主題，證交所也參與其中。談到台股，也呼籲投資人理性分析、審慎投資。（圖／NOWnews資料照片）
▲面對現今地緣政治風險、通膨升息等市場變局，本屆WFE年會以「增進市場韌性」為主題，證交所也參與其中。談到台股，也呼籲投資人理性分析、審慎投資。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-09-29 17:34:43

世界交易所聯合會（WFE）第61屆年會登場，證交所董座林修銘也於9月28日出席，與各國交易所進行多場專題座談，探討市場波動期間各交易所面臨之挑戰與應變措施、分析市場韌性、流動性、科技創新、永續金融等重大議題，並與日、韓、馬來西亞、印尼、美國CBOE等交易所會談與國際合作。面對台股近日震盪，證交所表示近日成交量值成長，顯示投資人逢低進場承接，對後市看好，呼籲投資人理性分析、審慎投資。

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面對現今地緣政治風險、通膨升息等市場變局，本屆WFE年會以「增進市場韌性」為主題，呼籲各國交易所與市場參與者攜手合作，冷靜理性面對市場波動與不確定性，並加強ESG發展、資安防護、企業籌資等市場基礎設施。而本屆WFE年會所達成之國際共識，與我國證券市場當前發展策略及證交所行動方案相符，將持續推動企業永續發展並建構ESG生態系、強化資安防護暨大數據轉型、積極推動及活化創新板，以提升臺股企業及臺灣證券市場的整體韌性。

證交所指出，雖近期國際政經情勢波動牽動全球股市下跌，但我國上市公司基本面穩健，具有高度韌性與活力，加以我國總體經濟預估仍將溫和成長，顯示台股體質相對健全。當前臺股表現相較國際股市穩定，且自近日成交量值成長趨勢觀之，應已有投資人逢低進場承接，顯示投資人對臺股市場仍持續看好。

證交所呼籲投資人可多關注上市公司基本面變化，理性分析相關情勢，依本身投資策略審慎投資。證交所亦將持續督促確保上市公司即時公布相關重大訊息，並密切關注國際局勢及外資動向對市場之影響，必要時將配合主管機關政策，適時採行相關措施。


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