心臟病友、腎臟病友小心！心腎會互相影響，３警訊注意心腎症候群！

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心臟衰竭３大警訊，發現症狀盡速就醫！
現代人飲食西化、習慣久坐、缺乏運動，部分族群抽菸酗酒、習慣熬夜，使得心臟疾病盛行率攀升，增加心臟衰竭的風險。
敏盛醫療體系陳文鍾總院長表示，心臟疾病可包含了先天性心臟病、心肌梗塞、高血壓心臟病等，而心臟衰竭正是所有心血管疾病的最後階段，也是最危險、致死率最高的階段。
提醒民眾若日常發現「累、喘、腫」三大症狀，也就是容易疲累、喘不過氣、下肢水腫，應盡快至心臟內科檢查，了解是否有心臟衰竭的情況，以及是否影響到腎臟、出現「心腎症候群」。
心臟病友、腎臟病友小心！兩者互影響，注意心腎症候群！
心臟衰竭關係到的不只有心臟，是個會影響全身器官的疾病，當中又以對腎臟形成的影響最為劇烈，也就是所謂的「心腎症候群」。
臺北榮民總醫院腎臟科黎思源醫師表示，心、腎兩者關係密切，心臟疾病造成對腎臟供血不足會引起腎臟病變，腎臟疾病也會因體液及電解質失衡而增加心臟負擔，心腎症候群正是民眾較不熟悉的共病。據「2020台灣腎病年報」資料，新發透析病友中，三年內的併發症比率前三名，分別是佔21.3%的缺血性心臟病、佔19.5%的消化性潰瘍、佔19.3%的心臟衰竭。
財團法人中華民國心臟基金會趙庭興副執行長也說明，心臟衰竭一旦發生，約有5成的病友會罹患慢性腎臟病，而心臟衰竭又合併腎衰竭末期，約有6成以上會在1年之內死亡，不論是心臟疾病或腎臟疾病患者都不可不慎。也呼籲透析病友可透過雙向轉診的方式，及早監控心臟健康，如有發現問題及早治療，防範心臟衰竭。
男腹膜透析６年易喘累，檢查發現竟是心臟衰竭！
黎思源醫師分享一位心腎症候群案例，該案例為52歲陳先生，接受腹膜透析長達6年。三年前開始發現走路、爬樓梯會喘，甚至有時走沒幾步就喘不過氣，行動力越來越差，也漸漸無法正常上班，可說是心力憔悴。案例回診時趕緊轉介至心臟內科檢查，結果才發現心臟已經出問題，確診罹患心臟衰竭。
所幸在評估後進行手術，並後續持續使用藥物控制心臟衰竭，易累、易喘等症狀已獲得不少改善，現每個月固定回診追蹤，也順利重返職場。
心臟病、腎臟病留意心腎症候群，醫：須謹慎但不用太擔心！
心臟衰竭在治療上已有多種治療選擇，趙庭興副執行長表示，現也有可以改善心臟結構、從根本協助病友保有良好心臟功能的藥物，建議心臟衰竭的病友，可與醫師詳細討論治療方式。而除了藥物治療，病友日常也應進行低鈉飲食、監控每日尿量、體重變化等，醫師會依據個人情況提供不同的治療方式。
黎思源醫師也表示，透析病友面對併發症，須謹慎但不用太過擔心，只要遵照醫囑、配合治療，都有機會改善病況。而由於血壓高也會引起心臟疾病和腎臟疾病，高血壓合併腎臟疾病也會容易引發心臟衰竭，且通常預後不佳，因此透析病友也需要積極控制血壓。
不論是心臟疾病或腎臟疾病，了解對疾病的認識、日常建立良好生活習慣、正確的醫療觀念，更有助於降低心血管疾病發生的機會，確保健康！
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