家中寶貝上學不專心？很皮？　兒科醫師教你分辨原因

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萬芳醫院小兒科醫師林鼎智表示，注意力不足過動症，是一種早發於兒童神經發展的疾病，由於病童腦中掌管執行能力的部分尚未發展成熟，因此，容易在多種情境下出現注意力低下、好動且衝動現象，通常會持續6個月以上，，造成學習狀況差、干擾旁人、人際關係不佳且不符合其年齡程度等等，此時建議家長就醫評估。
雖然臨床上只要在注意力不足過動症9項症狀指標中，符合6項症狀以上（青少年或成人5項），就有確診的疑慮，但並不是依此就可判定為注意力不足過動症，還需要排除其他疾病造成的可能性。林鼎智醫師建議，過動症只是一種症狀，而讓孩子分心的外部因素相當多元，最重要的還是找出可以治療的部分，因此，醫師也會視情況，進一步安排腦波與聽力檢查。
林鼎智醫師指出，曾經有小朋友經常會上課發呆，結果經腦波檢查後，發現是失神性癲癇，藥物治療後就不再有分神的狀況；也有單側聽損的小朋友，因為授課內容會跟環境音混在一起，常聽不清楚老師在說什麼，導致開始出現心不在焉的行為。
父母作為最親近的角色 須多加留意孩子就學狀況
萬芳醫院兒童早療治療師劉姸廷表示，孩童有時難以辨別如何在合適的時機專注精神。例如小一新生，習慣幼兒園開放自由的上課氛圍，突然進入小學制式規矩時，需要時間適應，這時導師和家長可多觀察，孩子是否出現與同齡孩子異常之行為，當嚴重干擾到日常生活時，可至小兒科進一步確認。若確診過動症，醫師將視情況安排心理評估、行為治療或早療治療等等，家長平日也可以多嘗試獎賞制度、親子共讀和運動等親子時間，這些方式都能有效幫助孩子穩定情緒、快樂成長。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55227
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