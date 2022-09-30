國一生公費HPV 9價疫苗開打　可與流感、新冠疫苗同時打

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抹片篩檢與疫苗施打率雙降 疫情恐導致超額子宮頸癌發生？
雖然台灣並未明確封城，但數據顯示在疫情期間，不僅子宮頸抹片篩檢人數一年降低13萬人，部分縣市抹片篩檢人數甚至下滑近兩成（18.4%）；國中女生公費HPV疫苗接種率也往下掉。台灣婦癌醫學會理事長張志隆表示，根據美國COVID-19疫情期間HPV施打率下滑情況推估，未來百年至少有超過13萬名菜花（生殖器疣）、七萬名子宮頸癌前病變，以及逾2880名子宮頸癌患者，原因可能就是疫情造成的疫苗漏打、晚打！
雖然短期內未必會馬上看到施打率下滑造成的效應，但是長久來看，確實有研究推算可能影響未來包括子宮頸癌、子宮頸癌前病變的發生。
後疫情時代，HPV公費9價疫苗幫助提供更全面保護
國健署自107年即推動國中女生公費接種HPV疫苗，往年以2價疫苗為主，但今年9月起改為9價HPV疫苗，提供更多型別的預防。張志隆指出，大部分的HPV感染會自行清除，長期持續感染HPV且無法自行清除則是造成罹患子宮頸癌的主要原因，先前的公費2價疫苗涵蓋常見致癌型別HPV16、18。不過，有鑒於在台灣和東南亞地區，HPV52、58也是常見致癌型別，部分研究更顯示在這些地區，HPV52、58影響甚至不亞於HPV18，因此，如果疫苗能夠協助給予保護，當然更好。
非活性疫苗可一起打 2價、9價也可混打
HPV疫苗可否與COVID-19、流感等疫苗一起接種呢？台灣疫苗推動協會理事長黃玉成表示，HPV疫苗屬於非活性疫苗，可以與其他非活性疫苗如新冠肺炎疫苗、流感疫苗等疫苗同時於不同部位接種。在15歲前打過第一劑，只要間隔超過五個月，都可依醫囑施打第二劑。若是沒來得及在滿15歲前打第一劑，接下來就必須依醫囑施打三劑。若先前施打第一劑為2價疫苗，第二劑混打9價也可行。
HPV與新冠病毒不同，就算不小心自然感染也不一定能產生足夠的保護抗體。黃玉成理事長指出，HPV疫苗全世界自2006年起開打至今超過上億劑，在有性行為前接種HPV疫苗效益是最高的。
雖有人憂心施打疫苗後可能產生嚴重不良反應，2016年世界衛生組織全球疫苗安全委員會(GACVS) 評估後，認為並無科學證據證明嚴重不良事件與接種HPV疫苗有關。日本也曾推動青少年女性公費施打HPV疫苗，但因為「痛痛病」產生疑慮，暫緩鼓勵施打，疫苗覆蓋率由91％下降到28％，然而這群女性到了20歲篩檢時，發現HPV 16/18感染率從0.3％上升到2.1％，引發討論，在審視相關安全性後，於今年恢復對於青少年女性依醫囑施打HPV疫苗的建議。
藝人Vicky育有4名女兒，也分享目前就讀國中三年級的老三，剛好遇到HPV公費疫苗政策的推行，施打完後完全沒有異樣與不適。Vicky也表示，「很開心老四以後有機會公費接種9價疫苗。」之後也會找時間帶大女兒和二女兒一起接種，畢竟「多一層保護，總是多一份安心」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55293
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