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國一生公費HPV 9價疫苗開打　可與流感、新冠疫苗同時打

國一生公費HPV 9價疫苗開打　可與流感、新冠疫苗同時打
國一生公費HPV 9價疫苗開打　可與流感、新冠疫苗同時打

健康醫療網

2022-09-30 08:31:00

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】WHO日前公布延燒全球三年的COVID-19疫情大流行結束在望，不過，因為疫情造成的額外公共衛生衝擊，恐怕是接下來的重要議題。因為疫情影響，許多健康檢查都被忽略、排擠，然而疾病的腳步卻未停下，資料顯示，子宮頸抹片篩檢人數下降、公費HPV疫苗接種率也降低。抹片檢查與疫苗接種都是預防子宮頸癌的重要方法，日前國健署宣布自9月起，國中女生公費HPV疫苗從原本的2價轉換為9價，台灣疫苗推動協會理事長黃玉成則表示，兩者可混打，若已打完2價者也不必刻意補打，且與流感、新冠疫苗都可同時施打。

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台灣癌症基金會執行長賴基銘指出，統計顯示，110年有608人死於子宮頸癌，平均每天有1.6人死於子宮頸癌。但其實子宮頸癌是唯一一個可以用HPV疫苗預防的癌症。提升接種涵蓋率，增加子宮頸抹片等檢查篩檢率，及早發現、確實治療，就能有效預防子宮頸癌。

抹片篩檢與疫苗施打率雙降　疫情恐導致超額子宮頸癌發生？

雖然台灣並未明確封城，但數據顯示在疫情期間，不僅子宮頸抹片篩檢人數一年降低13萬人，部分縣市抹片篩檢人數甚至下滑近兩成（18.4%）；國中女生公費HPV疫苗接種率也往下掉。台灣婦癌醫學會理事長張志隆表示，根據美國COVID-19疫情期間HPV施打率下滑情況推估，未來百年至少有超過13萬名菜花（生殖器疣）、七萬名子宮頸癌前病變，以及逾2880名子宮頸癌患者，原因可能就是疫情造成的疫苗漏打、晚打！

雖然短期內未必會馬上看到施打率下滑造成的效應，但是長久來看，確實有研究推算可能影響未來包括子宮頸癌、子宮頸癌前病變的發生。

後疫情時代，HPV公費9價疫苗幫助提供更全面保護

國健署自107年即推動國中女生公費接種HPV疫苗，往年以2價疫苗為主，但今年9月起改為9價HPV疫苗，提供更多型別的預防。張志隆指出，大部分的HPV感染會自行清除，長期持續感染HPV且無法自行清除則是造成罹患子宮頸癌的主要原因，先前的公費2價疫苗涵蓋常見致癌型別HPV16、18。不過，有鑒於在台灣和東南亞地區，HPV52、58也是常見致癌型別，部分研究更顯示在這些地區，HPV52、58影響甚至不亞於HPV18，因此，如果疫苗能夠協助給予保護，當然更好。

非活性疫苗可一起打　2價、9價也可混打

HPV疫苗可否與COVID-19、流感等疫苗一起接種呢？台灣疫苗推動協會理事長黃玉成表示，HPV疫苗屬於非活性疫苗，可以與其他非活性疫苗如新冠肺炎疫苗、流感疫苗等疫苗同時於不同部位接種。在15歲前打過第一劑，只要間隔超過五個月，都可依醫囑施打第二劑。若是沒來得及在滿15歲前打第一劑，接下來就必須依醫囑施打三劑。若先前施打第一劑為2價疫苗，第二劑混打9價也可行。

HPV與新冠病毒不同，就算不小心自然感染也不一定能產生足夠的保護抗體。黃玉成理事長指出，HPV疫苗全世界自2006年起開打至今超過上億劑，在有性行為前接種HPV疫苗效益是最高的。

雖有人憂心施打疫苗後可能產生嚴重不良反應，2016年世界衛生組織全球疫苗安全委員會(GACVS) 評估後，認為並無科學證據證明嚴重不良事件與接種HPV疫苗有關。日本也曾推動青少年女性公費施打HPV疫苗，但因為「痛痛病」產生疑慮，暫緩鼓勵施打，疫苗覆蓋率由91％下降到28％，然而這群女性到了20歲篩檢時，發現HPV 16/18感染率從0.3％上升到2.1％，引發討論，在審視相關安全性後，於今年恢復對於青少年女性依醫囑施打HPV疫苗的建議。

藝人Vicky育有4名女兒，也分享目前就讀國中三年級的老三，剛好遇到HPV公費疫苗政策的推行，施打完後完全沒有異樣與不適。Vicky也表示，「很開心老四以後有機會公費接種9價疫苗。」之後也會找時間帶大女兒和二女兒一起接種，畢竟「多一層保護，總是多一份安心」。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55293

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