9成癌友遭受癌疲憊折磨！掌握營養3關鍵助改善

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調查顯示：3成癌友因癌疲憊治療中斷台灣腸癌病友協會理事長蔣鋒帆表示，除了癌症本身帶來的生命與健康威脅之外，疲憊也是癌症患者十分需要重視的問題，但疲憊往往被認為是癌症病程中的正常現象，而忽略其嚴重性。癌因性疲憊與一般的疲憊不同，這是一種與癌症及癌症治療相關的疲憊感，通常無法透過睡眠、休息而快速恢復，且即使在癌症治療結束後都有可能持續發生。
蔣鋒帆理事長說明，癌因性疲憊症是癌症患者迫切需要改善的問題，但在台灣卻常被忽略，早在1998年癌因性疲憊就已被世界衛生組織(WHO)列入國際疾病分類ICD-10。癌症患者一開始可能因為疲憊而減少遠程活動及步行距離；隨著嚴重度增加，患者漸漸沒有力氣進行日常事務，更嚴重的疲憊可能會讓患者連進食、咀嚼的體力都沒有，嚴重影響營養攝取及癌症治療。過去財團法人台灣癌症基金會調查4指出，有近3成患者因疲憊影響到進食，導致營養不良，更有超過三分之一的癌症患者因此導致治療中斷。
營養支持計畫成果大公開！ 營養介入真的有感！台灣腸癌病友協會榮譽理事長王輝明表示，營養與癌因性疲憊的成因與影響環環相扣，癌症患者在病程中因營養攝取不足出現體重減輕、肌肉流失、體力不足的現象，進而導致癌因性疲憊，而又因疲憊感影響正常進食，降低患者的體力，最終導致營養不良，減低對治療的耐受程度，嚴重恐導致治療中斷。王輝明榮譽理事長也指出，當疲憊量表分數大於3.5分時，代表疲憊已經影響病人的生活品質，應該盡速介入改善與治療。
一項針對癌症患者的營養介入調查，與全台共40家醫院合作，共計151位癌友完成計畫，分別讓參與營養介入計畫的癌友每日飲用2瓶癌症專用營養品，並於介入後2週及介入後4週進行癌疲憊程度評量，結果顯示，在營養介入前，有89%癌症患者表示過去一週內感到異常疲憊，在每日兩瓶的營養品介入4週後，33%的患者表示疲勞感消失；平均疲憊量表分數則從介入前的6.3分，在營養支持計畫介入2週後，降為4.5分;且在支持計畫滿4週後，更降為3.3分，從中重度疲憊降至為輕度疲憊，甚至有患者疲憊感完全消失，調查顯示151位癌友在癌症專用營養品介入後，癌疲憊狀況皆有明顯改善，由此可見正確的營養補充、營養攝取量與介入時間都是對抗癌因性疲憊的關鍵。
同份調查結果也指出，提供癌症患者每日兩瓶營養品介入後，四週後超過8成的癌症患者體重、食慾增加，8成5癌症患者表示活動力增加及生活品質獲得改善。對於正在治療的癌友來說，能夠有好的體力才有辦法正面且積極的對抗癌症，挺過艱辛的治療過程！
打擊癌疲憊營養三關鍵 低醣、優脂、高蛋白王輝明榮譽理事長指出，正確的營養介入對於改善癌因性疲憊有著相當的幫助，目前市面上有許多專門為癌症患者量身訂製的營養補充品，其中最重要的三大關鍵就是低醣、優脂、高蛋白。癌細胞熱量來源主要是從醣類中的葡萄糖而來，且癌症易造成胰島素阻抗性，影響胰島素功能，導致高血糖的問題，故建議減少醣類的攝取。而蛋白質是建構身體肌肉的原料，因此治療期間飲食上建議維持高蛋白飲食；治療結束後則建議增加優質脂肪的攝取，像是魚油，魚油中的EPA是屬於Omega-3不飽和脂肪酸成分，能幫助身體對抗發炎反應，減緩癌因性疲憊的不良感受。
打擊癌疲憊三要素 營養、運動、藥物改善癌疲憊蔣鋒帆理事長呼籲，許多癌症患者對癌因性疲憊意識不高，患者一旦出現無法透過休息改善的疲憊感，就應該提高警覺，除了可以透過營養攝取，也可以藉由規律運動來改善，若是屬於嚴重程度的，則建議透過專業醫師評估是否採以藥物介入治療。
王輝明榮譽理事長強調，癌因性疲憊是癌症患者的潛在大敵，若不及時介入改善，嚴重會導致治療營養不良、沒有體力接受後續癌症治療，從日常癌症患者能做到的營養介入著手，就能有效改善癌因性疲憊，讓癌症患者養好體力，癌症療程不中斷。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55288
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一項針對癌症患者的營養介入調查，與全台共40家醫院合作，共計151位癌友完成計畫，分別讓參與營養介入計畫的癌友每日飲用2瓶癌症專用營養品，並於介入後2週及介入後4週進行癌疲憊程度評量，結果顯示，在營養介入前，有89%癌症患者表示過去一週內感到異常疲憊，在每日兩瓶的營養品介入4週後，33%的患者表示疲勞感消失；平均疲憊量表分數則從介入前的6.3分，在營養支持計畫介入2週後，降為4.5分;且在支持計畫滿4週後，更降為3.3分，從中重度疲憊降至為輕度疲憊，甚至有患者疲憊感完全消失，調查顯示151位癌友在癌症專用營養品介入後，癌疲憊狀況皆有明顯改善，由此可見正確的營養補充、營養攝取量與介入時間都是對抗癌因性疲憊的關鍵。
同份調查結果也指出，提供癌症患者每日兩瓶營養品介入後，四週後超過8成的癌症患者體重、食慾增加，8成5癌症患者表示活動力增加及生活品質獲得改善。對於正在治療的癌友來說，能夠有好的體力才有辦法正面且積極的對抗癌症，挺過艱辛的治療過程！
打擊癌疲憊營養三關鍵 低醣、優脂、高蛋白王輝明榮譽理事長指出，正確的營養介入對於改善癌因性疲憊有著相當的幫助，目前市面上有許多專門為癌症患者量身訂製的營養補充品，其中最重要的三大關鍵就是低醣、優脂、高蛋白。癌細胞熱量來源主要是從醣類中的葡萄糖而來，且癌症易造成胰島素阻抗性，影響胰島素功能，導致高血糖的問題，故建議減少醣類的攝取。而蛋白質是建構身體肌肉的原料，因此治療期間飲食上建議維持高蛋白飲食；治療結束後則建議增加優質脂肪的攝取，像是魚油，魚油中的EPA是屬於Omega-3不飽和脂肪酸成分，能幫助身體對抗發炎反應，減緩癌因性疲憊的不良感受。
打擊癌疲憊三要素 營養、運動、藥物改善癌疲憊蔣鋒帆理事長呼籲，許多癌症患者對癌因性疲憊意識不高，患者一旦出現無法透過休息改善的疲憊感，就應該提高警覺，除了可以透過營養攝取，也可以藉由規律運動來改善，若是屬於嚴重程度的，則建議透過專業醫師評估是否採以藥物介入治療。
王輝明榮譽理事長強調，癌因性疲憊是癌症患者的潛在大敵，若不及時介入改善，嚴重會導致治療營養不良、沒有體力接受後續癌症治療，從日常癌症患者能做到的營養介入著手，就能有效改善癌因性疲憊，讓癌症患者養好體力，癌症療程不中斷。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55288
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王輝明榮譽理事長強調，癌因性疲憊是癌症患者的潛在大敵，若不及時介入改善，嚴重會導致治療營養不良、沒有體力接受後續癌症治療，從日常癌症患者能做到的營養介入著手，就能有效改善癌因性疲憊，讓癌症患者養好體力，癌症療程不中斷。
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