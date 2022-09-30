克服資源不足難題　台灣新藥物開發頻傳好消息

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以憂鬱症為例，許多人都以為它只是一種情緒低落，會隨著時間自己緩解。事實上，憂鬱症屬於一種情緒障礙，跟其他多數疾病一樣，也有程度之分，「越是嚴重的憂鬱症，越應該由藥物治療開始」。
精神科醫師楊聰財曾表示，抗憂鬱藥物在進入醫療院所，成為病患的處方前，必須經過「高品質的臨床試驗」的實証証明、「系統性的分子生物醫學實驗」做為基礎及「藥廠嚴格的品質管控及政府規範」的保障。近來，台灣開發的抗重度憂鬱藥物，在具有國際公信力的史丹佛大學醫學中心及台灣主要醫學中心，成功地完成II期臨床試驗。輝景生技醫藥公司執行長董久源博士表示，他們希望透過植物中含有藥物的活性成分，幫助患者在降低副作用的同時，達到預期療效。
「癌王」惡性度高，治療藥物有限 終傳來新希望
另外，有「癌王」之稱的胰臟癌，發生確切成因至今仍不明，又因其腫瘤多半惡性度高、分化快，患者確診時常已是癌症晚期，不僅難以手術切除腫瘤、藥物也很難發揮作用。
近年來，標靶藥物及免疫治療等新型療法興起，然而，國家衛生研究院表示，「目前胰臟癌的標靶治療藥物，僅一種似乎有效果；而免疫治療雖對很多癌症都有效，但對胰臟癌卻是沒有效的；另現在很多人會鼓吹癌症患者採用細胞治療，不幸地，細胞治療在實質腫瘤的應用上，還沒有很好的證據證明有效。」換句話說，胰臟癌的藥物開發仍是迫在眉睫。
所幸，本土生技公司傳來捷報，已有胰腺癌藥物通過I 期臨床試驗，也將在今年年底前，繼續推進II期臨床試驗，期能給予胰臟癌患者在治療道路上一點希望。
多種藥物持續開發中 台灣醫藥未來發展精彩可期
醫學發展不斷在進步，隨著對疾病的了解逐漸加深，未來在臨床上能運用的藥物也會越來越多。董久源博士以自家公司為例，現除重度憂鬱症、胰腺癌之外，針對成人注意力不集中及過動症、乳腺癌及骨髓增生異常綜合症等艱難疾病的藥物也都在陸續進行臨床試驗中。未來，也會持續開發腫瘤學/血液學、中樞神經系統和眼科疾病治療等多種藥物及方案，希望能將在亞太地區開發出的有效植物新藥推廣到全世界，介紹給更多西方國家。
參考資料：
1.社團法人台灣憂鬱症防治協會《關於憂鬱症》
2.財團法人台灣癌症基金會《胰臟癌》
3.國家衛生院電子報《冰與火：不死的癌王—胰臟癌治療展現生機》
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55250
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