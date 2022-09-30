天天看3C眼睛撐不住？國健署祭「護眼6招」跟著做！

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隨著年紀增加，大部分人終其一生皆會出現眼疾問題，雖然眼科醫療逐漸進步，但世界上仍有超過10億人1沒辦法獲得眼科醫療資源，深受眼疾所苦而無法看見清晰的世界。因此，世界視覺日從1998年首次舉行以來，和許多國際志願機構合作，規劃國際眼科醫療志工行動及教育活動，強調杜絕可預防的失明以及眼睛健康的重要性，同時也提倡任何人都應被提供可負擔、可獲得、和可利用的眼睛護理。2022世界視覺日，台灣也將與國際接軌，期待藉此帶動國人對於眼睛健康照護的關注度，讓每個人都能獲得正確護眼知識。
國健署祭出護眼六招 讓「愛你的眼睛」不再淪為口號
衛生福利部國民健康署副署長魏璽倫表示：「國健署一直都以國人健康的守護者自居，秉持『預防勝於治療』的精神，推廣各項健康政策，希望國人都能健康、不受病痛折磨。」近年疫情籠罩全台，不論是線上課程、居家上班或是日常社交，國人使用3C產品頻率提高，眼睛問題也隨之成為被關注的焦點。中華民國眼科醫學會理事長陳建同指出，世界視覺日是關乎全球眼睛問題的重大節日，身為國內最有組織、最具代表性的眼睛科學機構，中華民國眼科醫學會勢必不會缺席，全力為國人眼睛健康努力。中華民國眼科醫學會秘書長陳怡豪也告訴大家國健署祭出的「3010120」口訣：近距離用眼30分鐘休息10分鐘，每天戶外活動120分鐘以上，期盼大家都能遵循口訣，愛你的眼睛健康，迎向睛彩生活。
護眼6招：
- 每日戶外運動2-3小時以上
- 未滿2歲避免看螢幕，2歲以上每日不要超過1小時
- 用眼30分鐘，休息10分鐘，看書保持35-40公分距離
- 讀書光線要充足，坐姿要正確
- 均衡飲食，天天五蔬果
- 每年固定1-2次檢查視力
為響應2022世界視覺日，今年舉辦了《草地野fun日》野餐活動，讓忙於生活的人們有機會暫時放下3C產品，放鬆眼睛與身心。某知名儀器曁手術用品事業處處長李靖詰透露，活動除了和財團法人伊甸社會福利基金會及財團法人惠光導盲犬教育基金會一同響應，帶領民眾認識導盲犬，同時也設置眼睛衛教攤位，傳遞正確眼睛衛教資訊，現場更安排精彩音樂、腹語表演，歡迎大朋友小朋友10月1日下午兩點至六點到「新北大都會公園」一塊同樂。
參考連結：https://www.iapb.org/zh/world-sight-day/ （世界視覺日官網）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55283
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