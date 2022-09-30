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莫德納台灣股份有限公司正式成立　李宜真女士出任總經理

莫德納台灣股份有限公司正式成立　李宜真女士出任總經理
莫德納台灣股份有限公司正式成立　李宜真女士出任總經理

健康醫療網

2022-09-30 13:01:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】開創信使核糖核酸（mRNA）療法與疫苗，為病人創造新一代創新療法的生物技術公司：莫德納（Moderna，NASDAQ：MRNA），今日宣佈莫德納台灣股份有限公司正式成立，並由李宜真女士出任總經理。

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李宜真女士將會負責台灣的業務，建立在地提供醫療協助與商業營運的多功能團隊。亞太地區是莫德納的商業發展不可或缺的區域，先前已經在日本、南韓以及澳洲成立子公司，並在今年2月宣布要擴張商業版圖到亞太區其他4個市場，包含台灣、新加坡、香港以及馬來西亞。

▲莫德納台灣股份有限公司總經理李宜真（圖：莫德納提供）

莫德納台灣總經理李宜真女士表示，「我很興奮能加入莫德納，這個持續在台灣及亞太區扮演對抗Covid-19疫情重要角色的公司。台灣目前正逐步開放國境，我很榮幸我們的次世代雙價疫苗可以幫助台灣對抗Omicron及未來的病毒株。除了我們在對抗Covid-19疫情上的重要投入外，我也希望未來可以將應用mRNA技術於傳染疾病、免疫腫瘤、罕見疾病、心血管疾病與自體免疫等領域的創新療法帶來台灣。」

李宜真女士擁有逾20年國際藥廠經驗，在管理、行銷、商業策略、營運與銷售等多元角色，展現卓越的領導力。在加入莫德納之前，李宜真女士曾任安進台灣，及必治妥施寶貴台灣與新加坡的總經理。

莫德納資深副總裁、新興市場負責人Patrick Bergstedt表示：「我們很開心能夠邀請到李宜真女士加入莫德納團隊，協助推廣mRNA的科學並創造醫療革新，促進全人類健康福祉。」他表示：「台灣以世界一流的健保體制，多樣化的產業人才、科學家與研究機構，以及各項生物科技創新能力舉世聞名。期望透過莫德納台灣的成立，為台灣民眾提供更多mRNA技術的健康方案，並開展與台灣醫療照護專家與學研機構的合作，幫助有效解決台灣面臨的醫療照護挑戰。」

2022年9月台灣食藥署通過莫德納針對Omicron變異株的次世代雙價疫苗加強劑mRNA-1273.214的緊急使用授權，適用18歲以上族群追加接種以避免SARS-CoV-2病毒感染的Covid-19相關疾病。mRNA-1273.214是次世代雙價疫苗，內含有25 µg 的mRNA-1273以及 25 µg 針對Omicron(BA.1)的候選疫苗。

關於莫德納

莫德納成立10年以來，已從信使核糖核酸（mRNA）領域的研究階段公司，轉變為一家擁有7種模式的多樣化臨床疫苗和治療方法組合的企業，在mRNA和脂質奈米粒配方等領域擁有廣泛的智慧財產權，同時也是一個大規模臨床和商業生產的整合製造商。莫德納與國內外政府和企業積極合作，以提供創新的科學及大量生產能力。近期，對於COVID-19疫情，莫德納研發出其中一個最早且最有效的疫苗，並已通過授權和批准。

莫德納結合基礎和應用的mRNA科學、傳遞技術及製程建立了mRNA平臺，並獲傳染病、免疫腫瘤學、罕見疾病、心血管疾病和自體免疫疾病的治療方法和疫苗等研發許可。莫德納在過去7年中一直被科學期刊Science評為生物製藥業最佳雇主。欲知詳情，請上官網 www.modernatx.com



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55302

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