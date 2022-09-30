國際失智症月   門諾邀您「憶」起守護

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，石醫師也提醒民眾，當家中長輩行為與情緒出現改變時，可能是罹患失智症的前兆，應提高警覺，可先尋找個管師，了解相關的長照資源，評估失智患者的身體狀況，若是情況允許，家人又沒有時間照護，建議白天可選擇日照中心或失智據點及瑞智學堂，一方面不用24小時照顧長輩，中心據點也有專業人員知道如何應對長輩的情緒狀況。
台灣失智人口逐年增加，至110年底，台灣失智人口推估已超過31萬人，門諾醫療法人有感於花蓮地形狹長、交通不便等因素，結合門諾壽豐分院失智照護聯合服務中心、中區失智共照中心以及失智友善社區整合性計畫的推動，朝醫療、居家、社區以及培育等四大領域發展，讓民眾對失智症有正確的認識與態度，同時提供失智症家庭多元的照護服務，建立完善的失智照護網絡，讓失智患者及照護者都能更友善的被對待。
門諾醫院身心科醫師鍾德表示，花蓮縣65歲以上長者人口數已經超過6萬人，依照失智人口的盛行率推估，花蓮縣需要失智照護的人數就超過4千人。統計2018年至今，門諾醫療法人在花蓮服務的失智患者就超過2千名。其中；壽豐分院失智照護聯合服務中心以建構整合式持續性失智照護網絡、失智症確診快速通道一條龍、提供全人全家護理照護計畫、接送與陪伴就醫、非藥物治療、經濟弱勢補助等多項服務，提供失智患者與家屬全方位的照護。值得一提的還有，考量患者家庭、交通及地理位置等因素，服務範圍含括光復、萬榮、瑞穗以及豐濱鄉的中區失智共同照護中心，更是克服距離的限制，翻山越嶺將醫療帶到家中，不僅解決了患者就醫不便的問題，也為照顧者增添更多的信心與安心。
花蓮縣衛生局長照科長黃秀茹表示，花蓮縣失智症確診涵蓋率以及失智據點密度高居全國，其中全縣37個失智據點中，門諾醫療法人就負責17個據點，對於失智症患者的照護與投入，給予高度肯定之餘，更感謝醫護團隊深入偏鄉，默默為患者及家屬付出的精神與用心。
院長吳鏘亮強調，門諾多年來對長者照護的經驗，已成為東部長照服務的標竿，各項試辦計畫也都有非常好的成果，如今，藉由失智照護中心及失智友善計畫的推動，在花蓮8個鄉鎮提供因地制宜且非常完整的長照服務，面對失智患者需求的持續增加，門諾也透過社會各界對門諾的捐助，將失智照護的模式建構的更加完善，展望明年，位在吉安園區的失智家屋完工，門諾醫療法人將整合資源，期盼讓每一位面臨失智問題的患者與家屬，因著門諾的陪伴與支持，不再感到孤單。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55271
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw