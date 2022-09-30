2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

國際失智症月   門諾邀您「憶」起守護

國際失智症月   門諾邀您「憶」起守護
國際失智症月   門諾邀您「憶」起守護

健康醫療網

2022-09-30 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】門諾醫院為響應國際失智症月，推廣失智防治與照護，28日舉辦「失智照護不孤單  門諾與您 「 憶 」 起守護」的活動，除了分享近年來門諾醫療法人在花蓮縣中南區鄉鎮推動失智照護及失智防治的成果，神經內科石振昌醫師更親身分享照護失智症母親的歷程以及投入社區所看到的失智現場，期盼社會大眾對失智症有正確的認識及更多的同理與友善。

我是廣告 請繼續往下閱讀
照顧失智者，是一場辛苦而漫長的接力賽，除了需要足夠的體力，更多的是同理心以及壓力的釋放。既是收治失智病人的醫師，也是失智患者的家屬，石振昌醫師說：七年前媽媽開始出現了症狀，從印象中很厲害的媽媽，變得不厲害了，有時候看著她，不知道她是以前照顧我的那一位？還是後來慢慢退化的那一位？她還記得我多少？面對長輩慢慢失去能力，甚至變成另一個人，除了心理建設，照顧者的壓力抒發也很重要，因為失智症的病程是漫長的，不會一開始就看到最終的結果，唯有透過支持團體、共照中心的協助，學習釋放不同階段的壓力，才能在照顧的路上走得更遠。

此外，石醫師也提醒民眾，當家中長輩行為與情緒出現改變時，可能是罹患失智症的前兆，應提高警覺，可先尋找個管師，了解相關的長照資源，評估失智患者的身體狀況，若是情況允許，家人又沒有時間照護，建議白天可選擇日照中心或失智據點及瑞智學堂，一方面不用24小時照顧長輩，中心據點也有專業人員知道如何應對長輩的情緒狀況。

台灣失智人口逐年增加，至110年底，台灣失智人口推估已超過31萬人，門諾醫療法人有感於花蓮地形狹長、交通不便等因素，結合門諾壽豐分院失智照護聯合服務中心、中區失智共照中心以及失智友善社區整合性計畫的推動，朝醫療、居家、社區以及培育等四大領域發展，讓民眾對失智症有正確的認識與態度，同時提供失智症家庭多元的照護服務，建立完善的失智照護網絡，讓失智患者及照護者都能更友善的被對待。

門諾醫院身心科醫師鍾德表示，花蓮縣65歲以上長者人口數已經超過6萬人，依照失智人口的盛行率推估，花蓮縣需要失智照護的人數就超過4千人。統計2018年至今，門諾醫療法人在花蓮服務的失智患者就超過2千名。其中；壽豐分院失智照護聯合服務中心以建構整合式持續性失智照護網絡、失智症確診快速通道一條龍、提供全人全家護理照護計畫、接送與陪伴就醫、非藥物治療、經濟弱勢補助等多項服務，提供失智患者與家屬全方位的照護。值得一提的還有，考量患者家庭、交通及地理位置等因素，服務範圍含括光復、萬榮、瑞穗以及豐濱鄉的中區失智共同照護中心，更是克服距離的限制，翻山越嶺將醫療帶到家中，不僅解決了患者就醫不便的問題，也為照顧者增添更多的信心與安心。

花蓮縣衛生局長照科長黃秀茹表示，花蓮縣失智症確診涵蓋率以及失智據點密度高居全國，其中全縣37個失智據點中，門諾醫療法人就負責17個據點，對於失智症患者的照護與投入，給予高度肯定之餘，更感謝醫護團隊深入偏鄉，默默為患者及家屬付出的精神與用心。

院長吳鏘亮強調，門諾多年來對長者照護的經驗，已成為東部長照服務的標竿，各項試辦計畫也都有非常好的成果，如今，藉由失智照護中心及失智友善計畫的推動，在花蓮8個鄉鎮提供因地制宜且非常完整的長照服務，面對失智患者需求的持續增加，門諾也透過社會各界對門諾的捐助，將失智照護的模式建構的更加完善，展望明年，位在吉安園區的失智家屋完工，門諾醫療法人將整合資源，期盼讓每一位面臨失智問題的患者與家屬，因著門諾的陪伴與支持，不再感到孤單。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55271

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

小睡一下卻更累？急診醫曝「最佳時長」：有效恢復精神

中國過度防疫　多地1人染疫全面封鎖惹民怨

莫德納台灣股份有限公司正式成立　李宜真女士出任總經理

韓國10月起入境後免做PCR　有症狀旅客自費檢查

我是廣告 請繼續往下閱讀