張善政頒發摸彩獎品是賄選？國民黨批民進黨不抹黑不會選
針對特定媒體今（30）日報導中國國民黨桃園市長參選人張善政出席「重陽敬老藝術展演」活動頒發摸彩獎品，桃檢將查有無賄選等情事，國民黨文傳會副主委林家興今日嚴正表示，候選人單純出席地方活動上台代頒獎項，自己沒有提供任何贊助，這是幾乎所有地方候選人的日常，竟然可以被特定媒體大幅報導、影射賄選，凸顯民進黨選情不利，不抹黑就不會選，已經沒招到要以候選人的日常活動來硬抹黑的窘境，當民進黨在全台各地大打烏賊戰，民眾都看在眼裡，相信這般侮辱選民智慧的選舉手法不會得逞。
林家興表示，張善政競選辦公室已明確澄清，張善政係受邀出席該活動，沒有贊助任何獎項，台上之摸彩品全為主辦單位準備，候選人僅代為頒發，連這樣也能抹黑成賄選，難道全台政治人物每天跑地方活動、摸彩，上台代為頒發獎項都是賄選？過往藍營政治人物在類似情形下被抹黑為賄選，也由法院判決不起訴認證清白，而鄭運鵬、鄭文燦等一大群綠營政治人物近期參與活動也都曾上台頒發抽獎禮品，照片隨手就搜尋得到，呼籲該媒體應提出相同質疑、檢調更應以公正客觀、合法合理標準檢視所有候選人！
林家興指出，經查該活動指導單位是桃園市政府文化局，難道張善政是在桃園市府指導、參與的情形下賄選嗎？這次案例再次展現民進黨一貫手法，先以側翼結合特定媒體對候選人抹黑造謠，再由檢調跟進，動用國家機器、執政黨控制的媒體群集體大打烏賊戰，可以看出「張善政不可能賄選，但民進黨不抹黑就不會選」！
林家興進一步指出，近日執政黨發起的一連串抹黑在野黨候選人的套路，包括夾報黑函、特定媒體炒作、側翼網軍出征及動用國家機器介入等，已經越來越明目張膽，凸顯民進黨在全台選情大幅落後下，已經無所不用其極要打負面烏賊戰，這些偏頗、惡質的選戰手法，已經嚴重傷害台灣的民主價值與乾淨選風，如果讓這些惡劣選戰手法得逞，綠營以後將更加肆無忌憚，台灣社會的言論自由與公理正義將更加淪喪，呼籲所有民眾睜大眼睛看清楚，不受惡質選戰手法、抹黑套路影響，為真正懷抱善念、中道理性、穩健務實的候選人投下決定自己與家人未來的關鍵一票。